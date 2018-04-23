Эволюция осознания: человек и страна в поисках пути

20 апреля в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер открылся Международный фестиваль актуальной фотографии и фотографической книги PHOTOBOOKFEST 2018. Он представил зрителю сразу две выставки: "Я, Обломов" молодого фотографа Икуру Куваджимы (Япония / Россия) и "В поисках Ленина", авторами которой стали швейцарский фотограф Нильс Акерманн и французский журналист Себастьен Гобер. И обе экспозиции – словно отображение эволюции осознания: собственного места и выбора дальнейшего пути, процесса одинаково сложного как для отдельного человека, так и для целой страны.

В каждом из нас есть немного Обломова

Проект "Я, Обломов" японского фотохудожника Икуру Куваджимы – победитель конкурса книжных макетов PHOTOBOOKFEST 2017. Главным призом для лучшего, по мнению жюри автора, прежде всего стала возможность издать одноименною фотокнигу. Но не только. Именно "Я, Обломов" стала одной из двух ключевых выставок, открывших фестиваль в 2018 году.

Экспозиция, представленная в Белом зале Центра фотографии, объединяет около 40 работ, сделанных в жанре автопортрета. Все образы – внимательное прочтение русской классики – романа Ивана Гончарова "Обломов" иностранцем, много лет прожившим в России и пытающимся постичь пока еще чуждую ему ментальность.

"Я не рассчитывал на реакцию публики. Я хотел показать то состояние, в котором я оказался, прожив некоторое время на постсоветском пространстве – состояние замедления, рефлексии. Герой Обломова оказался таким ключом к пониманию", – объяснил Икуру Куваджима.

Москва, Самара, Киров, Казань, Симферополь, Алма-Ата, Киев, Бишкек, д. Морки в республика Марий Эл – каждый город и населенный пункт, где побывал автор, с его размеренной или суетной жизнью, бытом и местами, ставшими декорациями для фотографического действия, нашли отражение в фотопроекте.

Икуру уверен, если бы он жил только в Москве, то и проект, скорее всего, не возник бы.

"Москва и вся Россия очень отличаются от Японии, а провинциальные города – от Москвы, – говорит Икуру. – И если вы ищете современный контекст, то он прост: люди много работают, а для чего?" Возможно, лежа на диване, как Обломов над этим вопросом стоит поразмышлять и нам с вами.

Уничтожили символ – изменили себя?

Мало кто задумывался о судьбе демонтированных памятников коммунистического прошлого. Проект "В поисках Ленина" фотографа Нильса Акерманна и журналиста Себастьена Гобера наглядно показывает, что происходило с советскими символами в Украине на примере памятника Владимиру Ленину.

В декабре 2013 года авторы проекта оказались свидетелями сноса памятника Ленину толпой протестующих на Бессарабской площади в Киеве. Люди били статую кувалдами с большой энергией, но от скульптуры отлетали лишь небольшие куски: казалось, расколоть и уничтожить ее невозможно, но к утру на площади не было уже ничего.

"Я подумал, – объясняет Нильс Акерманн, что этот памятник в течение десятилетий нес некое послание, а что, если мы посмотрим на него сейчас, полностью разрушенный? Это может быть интересный проект".

Журналист и фотограф начали искать один монумент, а в итоге нашли десятки памятников по всей Украине. "Тогда в Киеве мы нашли часть другого памятника, а затем поехали по работе на Донбасс, в Славянск, Краматорск и там увидели настоящий "ленинопад". Мы поняли – проект получил продолжение", – говорит Нильс.

"Статуи, стоявшие на площадях, и казавшиеся скучными, изменились: одни лежат на свалках, стоят в лесу – бесхозные и разбитые и другие обрели хозяев, стали объектами искусства или были переплавлены в новых героев: Дарта Вейдера и Тараса Бульбу. Каждый объект рассказывает свою историю", – добавил Себастьен Гобер. Однако авторы рассказывают не только о судьбе памятников Ульянову-Ленину.

"Наш проект – не о Ленине. Он об Украине, - подчеркивает Гобер. – О том, как страна пережила процесс декоммунизации, иногда мирный, иногда – разрушительный".

В проекте нет ни одной постановочной фотографии, более того, ни один предмет около памятника не был убран или переставлен.

В процессе поездок, превратившихся в большое исследование, журналист и фотограф сталкивались с различными мнениями местных жителей: кто-то считает, что разрушение памятников Ленину - вандализм, кто-то – что это естественный процесс перемен, политический феномен, а кое-кто увидел в этом возможность для творческого самовыражения. Авторы не транслируют ни одну точку зрения.

"Наше мнение не имеет значения. Мы не являемся частью этой культуры. Вы видите, что тут есть подписи, это не только выставка, но и книга. В ней мы хотели дать голос тем людям, которые живут в тех местах, где мы были", – подчеркивает Нильс Акерманн.

Премьера проекта "В поисках Ленина" состоялась летом 2017 года на главном фотофестивале Европы "LesRencontresd'Arles" в Арле (Франция). Выставку, имевшую большой успех, открывал президент Франции Эмманюэль Макрон. По словам Себастьена Гобера, для большим сюрпризом стал интерес, который к проекту проявили зрители Франции, Испании, США и других стран.

"Неоднозначные политические процессы мы сейчас наблюдаем в Испании, США, Англии, где хотят поставить памятник Нельсону на Трафальгарской площади, говорит Себастьен Гобер. – И везде, где мы показываем выставку, люди задаются вопросом: еcли убрать статуи, – та ли это магическая формула, которая изменит страну?"