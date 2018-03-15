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Москва простилась с Табаковым бравурным маршем и криками "Браво!"

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Сотни людей у стен Художественного театра аплодировали Артисту. Такие гении рождаются раз в столетие. 

Продолжение: Страшно обиженная на Табакова дочь наплевала на похороны
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Громкими аплодисментами, как принято по старой актерской традиции, проводили в последний путь великого русского актера Олега Табакова. И слово "великий" тут не является долженствующим событию преувеличением – такие люди, как справедливо на панихиде заметила Ирина Мирошниченко, рождаются раз в столетие.

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Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Ему было подвластно все и на сцене, и на экране. Режиссер Марк Захаров рассказал, как в 1976 году во время работы над фильмом "12 стульев", где Табаков играл "голубого воришку" Александра Яковлевича, попросил его пустить слезу. "Из какого глаза и на каком такте?" – только и спросил Олег Павлович. "Из левого, на третьем", – в шутку ответил режиссер. А артист совсем не шутил и в точности все исполнил с первого дубля. 

Кажется, что научиться такому невозможно – это дар от бога. Но Олег Табаков очень хотел, чтобы так же виртуозно владели профессией и молодые артисты, чтобы традиции театра Станиславского продолжились в поколениях. Поэтому отдавал всего себя Школе-студии МХАТ. И сегодня ее ученики – "цыплята Табака", как их ласково называют в театре, – первыми были допущены проститься с Учителем. Потом они же на красных подушечках держали его ордена, когда гроб выносили из театра. А другие ученики облепили окна Школы-студии и оттуда кричали "Браво!" И каждый – каждый! – не мог сдержать слез.

...Когда к стенам МХТ подъехал катафалк, Ave Maria, звучащую в Камергерском переулке во время панихиды, сменил бравурный марш. Ведь Олег Павлович был большим комиком, неутомим шутником, который очень, очень любил жизнь. Жизнь не по лжи. Ведь многие его роли становились гражданским подвигом. Чего только стоит Хлестаков в спектакле "Ревизор", в образе которого в 1968 году Табаков сыграл 24 спектакля в Чехословакии. Остальные артисты говорили на чешском, и только он – по-русски. Во время Пражской весны, когда были введены советские танки, это казалось очень смелым поступком, и образ из комедии Гоголя приобрел новое, очень злободневное звучание.

А сегодня каждый из тех, кто был в театре, говорил "спасибо" Олегу Табакову за то, что он был на этой земле, за то, что оставил такой яркий след и за то, что все мы были его современниками. Прощайте, "кот Матроскин", прощайте, Артист!..

Автор: Феликс Грозданов15 марта 2018, 16:22
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