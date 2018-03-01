На телевидении произошел бисексуальный бум

В последние несколько месяцев на американском телевидении наблюдается рост количества персонажей-бисексуалов в новых сезонах любимых сериалов. Журналисты уже успели окрестить это явление "бисексуальным бумом на телевидении".

Новая тенденция появления персонажей с бисексуальной ориентацией разделила журналистское сообщество на два лагеря. Одни считают такую концентрацию представителей ЛГБТ перебором. Другие пытаются объяснить природу этого тренда.

Так, обозреватель Рэйчел Клейн написала колонку о важности персонажей, которые помогают избавиться от предрассудков и заблуждений о бисексуальности, сообщает издание Vulture. "Люди и их личности крайне сложны, – объясняет Клейн. – Чем больше бисексуальных персонажей мы увидим на ТВ, тем меньше вероятность того, что мы сделаем выводы о всей группе людей, основываясь лишь на нескольких примерах. Также мы сможем испытать весь спектр человеческого опыта в искусстве и жизни".

Также автор статьи предположила, что нестандартные любовные треугольники попросту интереснее для зрителя, нежели романтические истории гетеросексуалов. Примечательно, что среди персонажей бисексуалов большинство – женщины.

В списке сериалов, которые отметились бисексуальными персонажами, значатся такие известные телешоу как "Бруклин 9-9", "Повзрослевшая", "Брод Сити", "Чокнутая бывшая" и ряд других. Некоторые кинокритики считают, что представители ЛГБТ-сообщества – не самое худшее, что можно увидеть сегодня на американском телевидении.

"Гетеросексуалы настолько увлеклись показом на ТВ и в кино традиционной семьи как рассадника чего угодно, только не семейных ценностей — разводы, измены, инцест, рукоприкладство, что вдруг появившаяся гей-"ячейка" с ее рюшечками и ми-ми-ми кажется чуть ли не альтернативой", – считает кинокритик Геннадий Устиян.