Самые сексуальные сцены в истории кино

Журнал People составил список культовых эротических сцен в истории мирового кинематографа. Рейтинг прокомментировали снимавшиеся в них актеры и актрисы.

В перечень вошли сцены из "Титаника" с Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, "Призрака" с Деми Мур и Патриком Суэйзи, "Красотки" с Джулией Робертс, "Девичника в Вегасе" с Кристен Уиг и Джоном Хэммом и "Валентинки" с Мишель Уильямс и Райаном Гослингом, эпизоды фильмов "Сумерки. Сага. Рассвет" с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном, "Исчезнувшая" с Розамунд Пайк и Нилом Патриком Харрисом и "Бал монстров" с Холли Берри и Билли Бобом Торнтоном.

Кроме того, в список включили лесбийский секс персонажей Натали Портман и Милы Кунис в "Черном лебеде" и любовную сцену из сериала "Игра престолов" с Китом Харингтоном и Эмилией Кларк. В свою очередь артисты поделились впечатлениями от съемок в интимных сценах. Многие отметили, что это давалось им нелегко.

В частности, Портман утверждала, что чувствовала себя очень неловко в "Черном лебеде" со своей давней подругой Кунис. По словам Натали, ей было бы легче делать "это" с незнакомым человеком. По признанию актрисы, впоследствии они с Милой шутили над своими лесбийскими сценами.

"Я обожаю, когда мы добираемся до неприличных сцен", — высказывалась Кларк о сексе Джона Сноу и Дейенерис. Приятные воспоминания остались также у Кейт Уинслет. По ее словам, это было "довольно красиво". Актриса рассказала, что, когда камера перестала снимать и Ди Каприо ушел, она лежала и думала: "Как жаль, что это закончилось".

Ранее Dni.Ru составили рейтинг эротических сцен в отечественном кинематографе, рассказав о "пикантной" стороне кино СССР прошлого столетия. В рейтинг вошли эпизоды из картин "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Табор уходит в небо" Эмиля Лотяну, "Земля" Александра Довженко, "Экипаж" Александра Митты, "Бриллиантовая рука" Леонида Гайдая и "Маленькая Вера" Василия Пичула.

