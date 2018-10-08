Пугачеву преследует сексуальный маньяк

События из жизни Аллы Пугачевой легли в основу остросюжетного детектива под названием "Охота на певицу". Сериал выйдет на экраны к 70-летию Примадонны, которое она отпразднует в апреле 2019 года.

Съемки 16-серийного фильма начались летом в Санкт-Петербурге. Сюжет картины построен на реальной истории из жизни Пугачевой. В конце 70-х, когда к будущей Примадонне советской эстрады только пришла слава, ее преследовал сексуальный маньяк. Анатолий Нагиев наткнулся на первый сольный альбом Пугачевой в колонии, куда попал в 17 лет за изнасилование. Освободившись, он открыл настоящую охоту на певицу.

Выйдя на свободу, Нагиев направился в Москву. Выслеживание кумира стало делом его жизни. Маньяк знал о ней все – от распорядка дня до расписания гастролей. Разыскивать преступника, который планировал проникнуть в дом Примадонны, взялся милиционер из Ростова-на-Дону Николай Ефимченко. Однажды ему почти удалось осуществить задуманное. В итоге преступника все же поймали.

Актрису на роль молодой Аллы Пугачевой искали долго. Пробовались знаменитости, но режиссер Александр Касаткин выбрал 27-летнюю Анну Христич из Санкт-Петербурга. На ее счету лишь несколько эпизодов в сериалах. В фильме снимаются также Александр Устюгов – в роли героя-следователя, и Артем Быстров, которому досталась роль маньяка.

Настоящие имена героев этой истории заменены на похожие. Например, Примадонна в фильме станет Анной Богачевой. Как говорят на съемочной площадке, это сделали, чтобы упростить процесс и не получать разрешения от звезды на экранизацию отрезка из ее жизни. Так поступили и с остальными героями: к примеру, маньяк Нагиев стал Никоновым. Съемки в Северной столице продлятся до конца года, пишет EG.ru.