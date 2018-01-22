Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой

В Москве похоронили знаменитого музыканта Владимира Шаинского. Артист упокоился на Троекуровском кладбище.

К месту последнего пристанища гроб с телом пианиста привезли из Московского дома композиторов, где проходила гражданская панихида. Попрощаться с автором множества детских песен пришли замминистра культуры России Александр Журавский, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, эстрадные артисты Лев Лещенко и Иосиф Кобзон, сообщает сайт teleprogramma.pro.

Последний произнес над телом Шаинского прочувственную речь. "Сколько песен спето, сколько поколений были счастливыми с песнями Шаинского! Каждая встреча с ним вселяла надежду и радость. Наверное, появятся новые композиторы, но такого солнечного, каким был Владимир Яковлевич, думаю, мы уже не найдем. Это человек, который оставил о себе самую светлую память", – приводит слова знаменитого певца ТАСС.

После прощания с Владимиром Яковлевичем гроб доставили на кладбище. Автор полюбившейся всем советским детям музыки нашел покой рядом с актрисой и режиссером Верой Глаголевой. Напомним, народная артистка России скончалась 16 августа в Германии на 62-м году.

Владимир Шаинский ушел из жизни в США в возрасте 92 лет. Причиной смерти стал рак мочевого пузыря. Страшный диагноз музыканту поставили давно, в 2008 году провели успешную операцию. По словам вдовы композитора Светланы, до 9 мая 2017 года он почти не жаловался на здоровье.

Владимир Шаинский известен как автор множества популярных песен, в частности для детей. В его творческом арсенале – музыка для мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене.