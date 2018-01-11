Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
На самочувствие 58-летнего актера повлияла неустойчивая погода. Ему стало плохо 10 января. Степанченко попросил вызвать ему карету неотложки в театр на Малой Дмитровке.
Спектаклей в этот день в "Ленкоме" не было – артист приехал, чтобы обсудить рабочие моменты. Недомогание он ощутил около 14:00. Коллеги померили ему давление – прибор показал 200 на 110, после чего было решено вызвать медиков. Скорая прибыла за считаные минуты, сообщает "Московский комсомолец".
Степанченко пояснил врачам, что давление, скорее всего, подскочило из-за погоды, так как он метеозависим. Актеру вкололи необходимый препарат, и криз удалось быстро снять. От поездки в больницу артист отказался.
Звезда "Сыщиков" надеется окончательно нормализовать самочувствие до 13 января. По иронии судьбы, на этот день запланирована постановка спектакля "Клинический случай" с его участием.
Сергей Степанченко числится в труппе театра "Ленком" с 1985 года. Телезрителям он известен по ролям в фильмах "Чокнутые", "Ближний круг", "Солдат Иван Чонкин", сериалах Next, "Сыщики", "Универ".
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