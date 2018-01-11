Покойного Шаинского три недели прячут в морозилке

Семья не может похоронить композитора. И причин на то несколько.

Скончавшегося в Америке 25 декабря композитора Владимира Шаинского до сих пор не могут похоронить, хотя уже прошел почти месяц. И причин тому несколько.

Во-первых, сын прославленного автора "Антошки" и "Чунги-Чанги" заявил, что у семьи нет возможности похоронить его в России. Организацию перелета и траурных мероприятий полностью взяли на себя российские власти, а бюрократические процедуры – дело долгое. Предстоит оформить огромную кипу разрешений и соглашений.

Во-вторых, до сих пор не решен вопрос с местом захоронения композитора. В качестве последнего пристанища рассматриваются три московских кладбища – Новодевичье, Троекуровское и Ваганьковское. "Муж сам считал Россию своей родиной. При этом он любил и Россию, и Украину, и Израиль, и США – в Америке ему очень нравилось, но, тем не менее, душой он всегда был в России", – цитируют вдову Шаинского Светлану Vesti.Ru.

Наконец, были новогодние и рождественские праздники. Смерть смертью, а жизнь продолжается. Теперь, когда гирлянды потихоньку сворачивают, можно снова заняться скорбными вопросами.

12 января в музыкальной студии Crown Dance в Сан-Диего пройдет прощание. Там соберутся родственники, знакомые и близкие композитора. В этот вечер будут звучать песни и музыка Шаинского, воспоминания о нем. Затем тело перевезут в Россию. Планировалось, что гражданская панихида по скончавшемуся на 93-м году жизни композитору состоится в Центральном доме литераторов. Но семья покойного считает, что прощание придется перенести на более позднюю дату – они не успевают.

Все это время, говорят, тело Шаинского находится в морозильной камере. Оно обработано специальным раствором, препятствующим процессам тления.