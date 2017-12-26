Родственники делят многомиллионное наследство Шаинского

Автор многих десятков популярных песен, среди которых – "Антошка", "Крейсер "Аврора", "Чунга-Чанга" и "Чему учат в школе", был человеком состоятельным. Теперь, после его смерти, детям от двух браков предстоит разделить его движимое и недвижимое имущество.

В Москве у Владимира Шаинского была роскошная четырехкомнатная квартира площадью 105 квадратных метров в сталинском доме напротив Курского вокзала. Туда он въехал, продав свою уютную двушку на бывшей Колхозной площади, где проживал много лет. Он объяснял: поскольку дети выросли, занимаются музыкой, играют на фортепьяно, каждому нужна отдельная комната. Рядом с домом у композитора был и гараж. Как говорят риелторы, стоимость квартиры на Земляном Валу превышает 26 миллионов. Еще три стоит гараж.

С 2000 года Шаинский жил в Израиле, имея гражданство. Правда, там он жилье снимал. "Первый раз поездку в Израиль я задумал в 1948-м, когда учился в консерватории, где впервые столкнулся с антисемитизмом. Считал, что уеду в Израиль и постепенно стану израильским композитором. Я – еврей и большой патриот своей нации, – рассказывал Шаинский. – К тому же все мои песни – еврейские. Это кадиши, переделанные под якобы русские песни. Но оказалось, что там уже все места заняты русской мафией. Все схвачено, за все заплачено. Поэтому и не было у меня там такого успеха. К тому же в Израиле, оказывается, я не имел права выезжать за границу больше, чем на месяц. От государства я получал немного: субсидия – всего полторы тысячи долларов". Сегодня, как говорят, в Израиле с женой живет старший сын композитора – бизнесмен Иосиф. Там же появился на свет и Марк, второй внук Шаинского.

А в середине 2000-х Владимир Яковлевич переехал на юг США, в город Сан-Диего, где получил вид на жительство. "Мне нравится Сан-Диего – солнечный, зеленый, все улыбаются, спортом занимаются. Да еще и океан рядом. Вот мы в 2007 году и поселились здесь. Во-первых, тут дочка училась. Во-вторых, в Америке есть все условия, чтобы человек мог продлить свою жизнь. Не только клиника, но и медицинское обслуживание, специальные медицинские приспособления, которые нужны после операции по удалению органа, которая у меня была в 2007-м. В России таких приспособлений нет, и заказывать их было очень сложно", – объяснял эмиграцию Шаинский.

В центре Сан-Диего он купил дом с садом, где росли гранатовые деревья и инжир. Ориентировочная стоимость американской недвижимости Шаинского – 850 тысяч долларов (примерно 49 миллионов рублей). Таким образом, его детям от разных браков – двум сыновьям и дочери – после похорон композитора предстоит все это поделить.