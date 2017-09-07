79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым

Легендарная актриса Лия Ахеджакова дала откровенное интервью, приуроченное к дню рождения режиссера Кирилла Серебренникова. Артистка призналась, что при встрече обязательно поцелует его.

Сегодня, 7 сентября, день рождения у Кирилла Серебренникова. Режиссеру, находящемуся сейчас под домашним арестом, исполнилось 48 лет. Поздравила Кирилла легендарная актриса Лия Ахеджакова, причем сделала это со свойственным ей пылом.

"Я счастлива, что вы дали мне такую возможность – поздравить Кирилла Семеновича с днем рождения. Я всегда прежде, когда не забывала, поздравляла его. А сегодня, когда с ним проделали такую ужасную, подлую вещь, хочу поздравить с днем рождения особенно тепло, вот прямо очень, очень горячо!" – заявила Ахеджакова.

Актриса призналась, что потрясена его работами в театре и кино. Интересно, что сама Ахеджакова сотрудничала с Серебренниковым дважды, но считает, что этого мало. "Я только немножко его актриса. Но я – его актриса! Очень, очень его! Он мой друг. Мой сильный и верный друг. И – огромный человек. Я желаю ему здоровья! И выдержать всю эту мерзость, которая происходит вокруг него", – цитирует актрису "Новая газета".

По мнению Ахеджаковой, было бы лучше, если бы с Серебренниковым ничего не случилось. Актриса рассудила: "Не все страдания возвышают, есть такие, которые оглушают, разрушают, убивают. Но раз уж случилось то, что случилось, я желаю Кириллу Семеновичу не уйти в нестерпимую тоску, дикую усталость, безнадегу и бесконечные мучения. Он с достоинством держится. И надеюсь, так же достойно выйдет из этого испытания. И приобретет такой жизненный опыт, который воплотится потом в его спектаклях и фильмах".

В заключение Лия выразила очень интимную вещь: "Я хочу выразить ему слова утешения, успокоения, поддержки, любви! И – обязательно поцеловать! При встрече. В самое близкое время".