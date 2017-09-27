Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"

Вдова родного племянника Николая II Ольга Куликовская-Романова заявила министру культуры России Владимиру Мединскому и генпрокурору Юрию Чайке о своих правах на проект "Матильда Кшесинская". Об этом рассказала депутат Наталья Поклонская.

"Ближайшая родственница Императора Николая Второго, нашего Святого Государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства Семьи (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала на своей странице в Facebook депутат госдумы Наталья Поклонская.



В своей претензии наследница императорской фамилии доводит до главы творческо-производственного объединения "Рок", снявшего "Матильду", что является правообладателем авторских прав, переданных ей одним из соавторов проекта Владимиром Москалевым. В связи с этим родственница Николая II требует от Учителя прекратить демонстрацию картины до согласования с ней материалов.

Как утверждает Поклонская, Ольга Куликовская-Романова действительно является одним из обладателей авторского права на сценарий фильма Алексея Учителя. Теперь она требует у министра культуры отозвать прокатное удостоверение картины, а у генпрокурора – инициировать проверку в отношении снявшего "Матильду" режиссера.

"В случае нарушения моих авторских прав оставляю за собой право на предъявление иска и о защите своих авторских прав и взыскании причиненного мне материального ущерба", – говорится в претензии Куликовской-Романовой.