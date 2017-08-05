Охлобыстин обрушился с критикой на "Матильду"

Известный актер Иван Охлобыстин поддержал депутата Наталью Поклонскую в скандале с фильмом Алексея Учителя "Матильда". По словам артиста, деятелю кино не стоило снимать картину о подноготной императора.

Охлобыстин уверен, что Поклонскую не стоит порицать за критику "Матильды". "Во-первых, Учитель не дурак. Он провокатор изначально на концептуально-художественном уровне. Он хороший провокатор, он прекрасный режиссёр. Он изначально знал, что вся эта каша будет", – уверен артист.

По словам Охлобыстина, Поклонская – набожная, красивая, героическая девочка и ее нельзя упрекнуть в неадекватности. Тем не менее, запрещать скандальную картину не стоит, считает актер. "Это глупость. Но она не с Поклонской связана. Это энтузиазм излишний", – выразил мнение он.

Артист добавил, что Учителю не стоило снимать фильм про подноготную императора. Он уверен, что это некорректно по отношению к верующим. "Мы русские в диапазоне от варяга до чукчи, мы всеядны. Но нужно быть деликатным. Он не был деликатным", – цитирует Охлобыстина сайт радио "Говорит Москва".

Напомним, скандал вокруг новой картины Алексея Учителя о любовной связи цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской развернулся осенью 2016 года. Верующие посчитали, что фильм оскорбляет их чувства и "искажает реальные факты". Они обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой запретить его показ. Она добилась проведения специальной экспертизы в Генпрокуратуре, и через некоторое время из ведомства пришло письмо о законности выпуска фильма в прокат.

Как писали Dni.Ru, ранее пользователи соцсети "ВКонтакте" заметили, что православные активисты движения "Царский крест" несколько дней подряд молились за запрет показа этой киноленты. "Недопусти Господи выход кощунственного фильма Матильда, оскверняющего память Святых Царственных Мучеников, запрети его Господи и вразуми всех создателей его (орфография и пунктуация сохранена. – Прим. ред.)", – написано в группе верующих.