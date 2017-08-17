В День города в музеи Москвы пустят бесплатно

В честь празднования 870-летия Москвы восемьдесят музеев и галерей будут работать бесплатно. Однако на некоторые экскурсии с гидами придется записаться заранее.

Праздничные гуляния по случаю 870-летия Москвы пройдут 9 и 10 сентября. Именно в эти дни и откроют свои двери восемьдесят музеев и галерей города, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Для того, чтобы пройти в музей, посетителям надо будет получить в кассе бесплатный билет. Для этого не придется предъявлять никаких документов. Кроме того, для входа не надо нигде заранее регистрироваться.

Исключение составят некоторые бесплатные экскурсии с гидом, на которые понадобится предварительная запись. Все музеи и галереи в эти дни будут работать в обычном режиме. В акции примут участие Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", а также картинные галереи художников Ильи Глазунова, Александра Шилова и Василия Нестеренко и другие музеи, подведомственные столичному Департаменту культуры.

Кроме того, в День города музеи и парки столицы проведут порядка 200 бесплатных экскурсий. Планируется, что их посетят более четырех тысяч человек. В усадьбе Кусково, например, расскажут об истории знаменитого здания и о его первом владельце графе Петре Шереметеве.

