Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом

"Насчет моих твитов о маленьком мальчике-инвалиде, чью протянутую для рукопожатия руку президент игнорировал, судя по кадрам в прессе. Несколько источников проинформировали меня, что это была не полная и не точная картина их взаимодействия", – написала Роулинг в своем Twitter.

Писательница также извинилась перед семьей ребенка за то, что своим постом могла вызвать у них дискомфорт. Также Роулинг попыталась оправдаться за свой несправедливый пост тем, что она просто спроецировала на ситуацию собственную чувствительность к притеснению людей с ограниченными возможностями.



Ранее в Сеть попало видео, на котором Трамп наклоняется к ребенку в инвалидной коляске. Роулинг решила, что президент США проигнорировал желание ребенка пожать ему руку, и сразу же написала об этом гневный пост.

sources have informed me that that was not a full or accurate representation of their interaction. I very clearly projected my own /2