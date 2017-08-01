Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом

Известной британской писательнице Джоан Роулинг пришлось признать, что она несправедливо обвинила президента США Дональда Трампа в игнорировании ребенка-инвалида. За эту оплошность автор книг о Гарри Поттере публично извинилась в соцсетях.

"Насчет моих твитов о маленьком мальчике-инвалиде, чью протянутую для рукопожатия руку президент игнорировал, судя по кадрам в прессе. Несколько источников проинформировали меня, что это была не полная и не точная картина их взаимодействия", – написала Роулинг в своем Twitter.

Писательница также извинилась перед семьей ребенка за то, что своим постом могла вызвать у них дискомфорт. Также Роулинг попыталась оправдаться за свой несправедливый пост тем, что она просто спроецировала на ситуацию собственную чувствительность к притеснению людей с ограниченными возможностями.



Ранее в Сеть попало видео, на котором Трамп наклоняется к ребенку в инвалидной коляске. Роулинг решила, что президент США проигнорировал желание ребенка пожать ему руку, и сразу же написала об этом гневный пост.

sources have informed me that that was not a full or accurate representation of their interaction. I very clearly projected my own /2 — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 июля 2017 г.

to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x — J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 июля 2017 г.

"Как ошеломляюще и как ужасно, что Трамп не может заставить себя пожать руку маленькому мальчику, который просто хотел прикоснуться к президенту", – написала литератор. Тем временем, позже мать малыша оправдала американского лидера, заявив, что ее ребенку всего три года и он вовсе не думал о рукопожатии. По словам женщины, ребенок протянул руку просто чтобы показать свою новую нашивку разведчика.

Отметим, что автор книг о Гарри Поттере является очень активным пользователем соцсетей. Роулинг регулярно публикует посты, критикующие политику Трампа.