Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом
"Насчет моих твитов о маленьком мальчике-инвалиде, чью протянутую для рукопожатия руку президент игнорировал, судя по кадрам в прессе. Несколько источников проинформировали меня, что это была не полная и не точная картина их взаимодействия", – написала Роулинг в своем Twitter.
Писательница также извинилась перед семьей ребенка за то, что своим постом могла вызвать у них дискомфорт. Также Роулинг попыталась оправдаться за свой несправедливый пост тем, что она просто спроецировала на ситуацию собственную чувствительность к притеснению людей с ограниченными возможностями.
Ранее в Сеть попало видео, на котором Трамп наклоняется к ребенку в инвалидной коляске. Роулинг решила, что президент США проигнорировал желание ребенка пожать ему руку, и сразу же написала об этом гневный пост.
sources have informed me that that was not a full or accurate representation of their interaction. I very clearly projected my own /2— J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 июля 2017 г.
to that boy or his family, I apologise unreservedly. These tweets will remain, but I will delete the previous ones on the subject. /4x— J.K. Rowling (@jk_rowling) 31 июля 2017 г.
"Как ошеломляюще и как ужасно, что Трамп не может заставить себя пожать руку маленькому мальчику, который просто хотел прикоснуться к президенту", – написала литератор. Тем временем, позже мать малыша оправдала американского лидера, заявив, что ее ребенку всего три года и он вовсе не думал о рукопожатии. По словам женщины, ребенок протянул руку просто чтобы показать свою новую нашивку разведчика.
Отметим, что автор книг о Гарри Поттере является очень активным пользователем соцсетей. Роулинг регулярно публикует посты, критикующие политику Трампа.
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