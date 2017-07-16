Цискаридзе пожалел участников гей-скандала в Большом театре

Знаменитый артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал гей-скандал в Большом театре. Он посочувствовал коллегам, задействованным в спектакле "Нуреев", премьера которого была отменена накануне показа.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой заявил, что он не смотрел спектакль, поэтому не может судить, по каким причинам был перенесен премьерный показ. "Но в любой ситуации мне жалко артистов, так как я сам артист, потому что артисты потратили огромное количество времени и сил", – цитирует Цискаридзе РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что перенос показа "Нуреева" – не первый случай отмены премьеры накануне выступления в истории балета. "Снимали спектакли на генеральной репетиции, из того, что помню, – балет "Девушка и смерть" в конце 1980-х годов, например", – рассказал артист.

Ранее стало известно, что премьера спектакля "Нуреев" Кирилла Серебренникова перенесена с 11 июля 2017 года на 4-5 мая 2018 года. Согласно официальной версии, артисты не успели выучить сценарий из-за многочисленных гастролей и юбилеев в сезоне. Примечательно, что репетиция спектакля при этом прошла на высоком уровне.

Нуреев, конечно,велик,при этом известно,что он придерживался нетрадиционной секс ориентации...Мединский прав, "Нуреев" нужен,но без гейпропа — Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) 10 июля 2017 г.

Через некоторое время в Сети появились слухи, что премьеру "Нуреева" пришлось перенести непосредственно по распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Позднее эту информацию опровергли в пресс-службе ведомства. "Цензура и запреты – это не стиль работы нашего ведомства. Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений", – добавили в пресс-службе.

Рудольф Нуреев на сцене: редкие архивные кадры pic.twitter.com/vx5Py4YVfD — bbcrussian (@bbcrussian) 12 июля 2017 г.

Исполнитель главной роли Владислав Вантратов в день несостоявшейся премьеры прокомментировал ситуацию в соцсетях. "Понимание, что ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, все начало складываться... и в секунду, вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают...худшее для артиста", – с недовольством отметил он.



Вероятно, что спектакль перенесли из-за его неоднозначной сюжетной линии. Биографический спектакль о танцовщике Рудольфе Нурееве повествует о его длительной любви к датскому партнеру Эрику Бруну. Артисты предстают на сцене Большого театра в самых различных образах, в частности – в юбках и на каблуках.