Цискаридзе пожалел участников гей-скандала в Большом театре
Ректор Академии русского балета имени Вагановой заявил, что он не смотрел спектакль, поэтому не может судить, по каким причинам был перенесен премьерный показ. "Но в любой ситуации мне жалко артистов, так как я сам артист, потому что артисты потратили огромное количество времени и сил", – цитирует Цискаридзе РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что перенос показа "Нуреева" – не первый случай отмены премьеры накануне выступления в истории балета. "Снимали спектакли на генеральной репетиции, из того, что помню, – балет "Девушка и смерть" в конце 1980-х годов, например", – рассказал артист.
Ранее стало известно, что премьера спектакля "Нуреев" Кирилла Серебренникова перенесена с 11 июля 2017 года на 4-5 мая 2018 года. Согласно официальной версии, артисты не успели выучить сценарий из-за многочисленных гастролей и юбилеев в сезоне. Примечательно, что репетиция спектакля при этом прошла на высоком уровне.
Нуреев, конечно,велик,при этом известно,что он придерживался нетрадиционной секс ориентации...Мединский прав, "Нуреев" нужен,но без гейпропа— Авдотья Астраханцева (@Avdotia_Astr) 10 июля 2017 г.
Через некоторое время в Сети появились слухи, что премьеру "Нуреева" пришлось перенести непосредственно по распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Позднее эту информацию опровергли в пресс-службе ведомства. "Цензура и запреты – это не стиль работы нашего ведомства. Хотим еще раз подчеркнуть, что министерство не вмешивается в вопросы репертуарной политики подведомственных учреждений", – добавили в пресс-службе.
Рудольф Нуреев на сцене: редкие архивные кадры pic.twitter.com/vx5Py4YVfD— bbcrussian (@bbcrussian) 12 июля 2017 г.
Исполнитель главной роли Владислав Вантратов в день несостоявшейся премьеры прокомментировал ситуацию в соцсетях. "Понимание, что ты только полюбил роль, начал вживаться в спектакль, все начало складываться... и в секунду, вот эту вот твою маленькую жизнь у тебя с корнем вырывают...худшее для артиста", – с недовольством отметил он.
Вероятно, что спектакль перенесли из-за его неоднозначной сюжетной линии. Биографический спектакль о танцовщике Рудольфе Нурееве повествует о его длительной любви к датскому партнеру Эрику Бруну. Артисты предстают на сцене Большого театра в самых различных образах, в частности – в юбках и на каблуках.
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