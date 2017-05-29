Изменившийся Цискаридзе впервые вышел в свет

Николай Цискаридзе вышел в свет спустя четыре года после ухода со сцены. Артист сильно изменился.

Впервые за долгое время Николай Цискаридзе вышел в свет. Бывший солист Большого театра, а ныне ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой пообщался с журналистами. Николай объяснил свое отсутствие тем, что ему просто неинтересно появляться на публике. При этом он признался, что думал, что будет переживать, однако этого не случилось. "Я очень легко расстался с артистической профессией. Я удивлен сам", – заявил Цискаридзе.

Николай объяснил, что профессионал своего дела, к примеру, музыкант, спортсмен или артист балета, который "пашет", со временем теряет силы и не может поддерживать ту взятую им высокую планку. Сейчас у Цискаридзе другая деятельность, которая доставляет ему радость. "Я танцую уже по-другому. Танцуют мои ученики. Но я столько вкладываю в них сил, что, когда они выходят на сцену, у меня полное ощущение, что я продолжаю плясать", – рассказал Николай.

При этом Цискаридзе отметил, что иногда он выходит на сцену в постановке, где играет характерную роль. Но он это делает для того, чтобы напомнить себе, что он по профессии артист. Николай это делает исключительно для себя. Он и сам удивлен тому, что его совершенно не тянет обратно в искусство. "Когда полностью выработался, очень тяжело держать планку", – объяснил Николай.

После того, как интервью балетмейстера появилось в Сети, пользователи разом отметили, что обычно невероятно стройный Николай сильно изменился – как выразились некоторые блогеры, он "раздобрел". Однако, по их же словам, это даже пошло на пользу Цискаридзе. Дескать, он стал "более естественным" и "настоящим", ближе к обычным людям.

К слову, в недавнем интервью Николай признался. что никогда не сидел на диетах. "Мне повезло с генетикой. В школе я был очень худой, нас по 4 раза в год взвешивали, и каждый раз у меня была нехватка веса. Тогда мне звонили домой и говорили: "Ну вот, у вашего опять не хватает". В 30 стало появляться лишнее, но уходить в начале сезона. В 40 уходить перестало. Я решил попоститься и похудел очень сильно – оказалось, мне не стоило есть мясо. А вообще своим ученикам, девушкам, я советую не есть после трех дня. Ничего", – рассказал Цискаридзе на форуме "Таврида" в Крыму летом прошлого года.