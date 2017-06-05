Александр Сокуров получил почетную кинопремию
Как сообщается на официальном сайте Европейской киноакадемии, Сокуров получил награду за "уникальный вклад в мир кино" и "выдающиеся работы в области драматургии". Отмечается также, что режиссер станет почетным гостем 30-й церемонии вручения премии, которая состоится 9 декабря 2017 года в Берлине.
"Как сценарист и режиссер Александр Сокуров продолжает быть важным и вдохновляющим голосом российского и европейского кино. Он приверженец художественного выражения свободы слова и гуманистических ценностей", – отмечается в пресс-релизе.
Александр Сокуров – неоднократный лауреат наград Каннского, Роттердамского, Берлинского, Венецианского, Московского кинофестивалей, а также таких призов, как "Ника", "Небесная линия", "Золотой лев" и "Премия Свободы". Режиссер известен своими многочисленными художественными картинами. среди которых особенно выделяются "Молох", "Телец", "Фауст", "Франкофония" и многие другие.
В 1995 году Сокуров по решению Европейской киноакадемии включен в число ста лучших режиссеров мирового кино. 29 марта текущего года режиссер получил премию "Ника" в номинации "За честь и достоинство".
Aleksandr Sokurov is the 2017 recipient of the EFA Lifetime Achievement Award! #efa2017 #efa30years pic.twitter.com/zYigCUwjGa— European Film Awards (@EuroFilmAwards) 5 июня 2017 г.
The EFA takes great pleasure in presenting Aleksandr Sokurov with the LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD! https://t.co/IRRHq8EMIz … #efa30years pic.twitter.com/ftGja5VCkV— European Film Awards (@EuroFilmAwards) 5 июня 2017 г.
Картины Сокурова с уверенностью можно отнести к рубрике "не для всех". Все его работы отличает яркий индивидуализм и сложность образов, через которые передается глубокая авторская мысль.
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