Вайкуле пригрозила друзьям-фонограмщикам

Певица отказалась звать на свой праздник обманщиков. Она всегда выступает за живой звук.

Лайма Вайкуле готовится встречать гостей на своем фестивале "Лайма. Рандеву", который пройдет в Юрмале. Правда, коллегам строго пригрозила: тех, кто поет под фонограмму, не зову. Певица делает ставку исключительно на живой звук.

В этом году на праздник к Лайме приедут первовеликие звезды – оперная дива Хибла Герзмава, певцы Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин и даже сам легендарный Крис Норман. Вайкуле важно подчеркнуть, что музыка и искусство сильнее политических склок, поэтому она пригласила лучших артистов Украины, Беларуси. Ну а для эстетов организаторы фестиваля подготовили изысканный подарок – в день открытия состоится выступление солистки Венской Оперы сопрано Кристине Ополайс в cопровождении Лиепайского симфонического оркестра.

Председатель оргкомитета фестиваля "Laima Rendez Vous Jurmala" Александр Шенкман рассказал Dni.Ru о грандиозных планах: "В этом году фестиваль увидят не только 2000 зрителей, но и аудитория по всему миру. Концерты будут транслироваться в США, Германии, Израиле, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Украине, России и, конечно же, в прибалтийских государствах. Впервые будет вестись и интернет -трансляция. Мы планируем охватить аудиторию из более чем более 100 миллионов зрителей". А это, на минуточку, аудитория конкурса песни "Евровидение".

