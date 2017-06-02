Вайкуле пригрозила друзьям-фонограмщикам

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Пятница 2 июня
Лента новостей
21:17
В Китае черепаха разбила иномарку (видео)
20:56
Знаменитый теннисист получил страшную травму на корте (видео)
20:27
У стен Кремля задержали "Сталина"
20:18
Украина "натравила" экстрасенсов на Януковича
19:25
Умер балетмейстер Мариинки Сергей Вихарев
19:12
Найден способ полностью избавиться от аллергии
18:59
В Москве у станции метро загорелся автобус (видео)
18:55
Саакашвили предсказал печальное будущее Порошенко
18:44
Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского
18:37
Ученые побороли самый загадочный тип рака
18:19
Путин прописал таблетки американским истеричкам
18:07
В Италии поймали самого неуловимого мафиози
18:00
Экипаж МКС вернулся на Землю (видео)
17:38
Виталий Кличко записался в "асфальтоукладчики" (видео)
17:26
Партнер покалечил столичного миллиардера в подворотне
17:05
В Москве загорелась воинская часть
17:01
Беркова вышла замуж за Стоянова
16:50
Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции
16:42
Путин пошутил по поводу климатического демарша Трампа
16:40
Офицер-герой спас женщину с ребенком от пьяного соседа
16:39
Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана
16:24
Известный политик ловко унизил Украину
16:23
В Калининграде истребитель подняли на перехват разведчиков США
16:15
Володин: Американский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией
16:06
Сборная России понесла большую потерю перед Кубком конфедераций
15:52
Детектор лжи для Дмитрия Шепелева
15:49
Сорванная на Рублевке крыша догнала семь элитных авто
15:37
Путин предложил молодежи подумать над образом будущего
15:36
В Москве в перестрелке пострадал миллиардер
15:35
Синоптики объяснили июньский снегопад
15:31
Мощный экстрасенс спасает жизнь звезды "Дома-2"
15:14
Трамп до боли "отрукопожатил" премьера Вьетнама
15:07
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
15:05
Пьяный сибиряк устроил дебош в аэропорту (видео)
15:01
Сын Максаковой и Вороненкова вызвал фурор
14:50
Мажор разбил элитный спорткар на юге Москвы
14:42
71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
14:36
Пользователям Windows предлагают "смертельное" обновление
14:31
Российская семья потратила на перелет 1,7 миллиона рублей
14:29
В Перми пранкера приговорили к реальному сроку
14:13
Что случилось с лицом Заворотнюк
14:12
Путин попросил помощи у американцев
14:09
Дом Мэрилин Монро продан за скромные $7,2 млн
14:05
Выборы руководства РАН должны пройти по-новому
14:04
Юлия Михальчик пожаловалась на бывшего мужа
14:01
Дочь "толстенькой" Гагариной ведет себя странно
13:59
К Земле мчится недавно открытая комета
13:41
В крупном ДТП под Москвой пострадал чемпион мира
13:34
Шувалов рассказал о "болезни" Путина
13:27
У Брэда Питта появились новые дети
13:02
У Вячеслава Малафеева нашли подпольное казино
12:59
Чай помогает женщинам бороться с раком
12:48
В московском кафе уборщица избила подполковника
12:44
10 правил здорового образа жизни
12:39
Подробности расстрела обвиняемого в покушении на Путина
12:38
Школьники спасли бабушку от смерти во время урагана
12:36
Якубович стремительно теряет в весе
12:33
Анна Семенович рассказала о беременности
12:31
Кремль о будущем России после 2018 года
12:21
Подросткам грозит пять лет тюрьмы из-за кошачьего туалета
12:08
В Москве ФСБ задержала банду из 18 террористов
12:00
Жир на животе оказался полезным для здоровья
11:57
Соседи пожаловались на Ивана Урганта из-за постоянного шума
11:50
В России пятница может стать выходным днем
11:41
У больного раком Хворостовского новая беда
11:41
5 фильмов для просмотра на выходных с бойфрендом
11:39
В Москве пройдет бизнес-форум "Финансирование реального сектора экономики"
11:25
В крупном ДТП под Москвой пострадали дети
11:23
В столице выпал летний снег
11:20
В Москве известных артистов избили до потери сознания
10:55
В Коми пьяный вахтовик из интереса пилил рельсы
10:54
Кожевникова ошеломила фигурой после прибавки 40 кг
10:42
В России вдвое увеличат выпуск легковушек
10:40
Юноша выпал с балкона после ссоры на вечеринке (видео)
10:28
В России появился новый праздник
10:17
Наивный Трамп пытался снять санкции с России
10:14
Десятки рейсов задержали из-за непогоды в Москве
10:08
Три составляющих женской сексуальности
10:03
Отец Киркорова: Это Филипп заразил Аллу
09:54
В Мексике забитому до полусмерти россиянину дали 1,5 года тюрьмы
09:46
Серийную детоубийцу взяли работать в школу
09:34
Жена Дэвида Кэмерона опубликовала постельное фото
09:33
Главные события Москвы со 2 по 8 июня
09:31
Флот США обзавелся самым дорогим в мире авианосцем
09:21
Изменившийся Дима Билан о своей болезни
09:13
Эмир Кустурица попал в больницу после ДТП
09:12
США перебросили бомбардировщики для учений у границ России
09:02
Боец Шлеменко унизил американца на ринге за 25 секунд (видео)
08:53
Выросло число жертв перестрелки на западе Москвы
08:48
Трамп отвесил пощечину мировому сообществу
08:44
Лера Кудрявцева показала грудь детям
08:40
Пойманные в Москве боевики "ИГ" планировали взрыв в метро
08:37
Погода продолжит испытывать москвичей на прочность
08:18
Путин рассказал о своем увольнении
07:52
Участник драки со стрельбой погиб на западе Москвы
07:06
Ученые увидели признак женского ума в массивных ягодицах
21:57
"ИГ" напало на туристов в столице Филиппин
21:44
Россияне возмущены непристойными фото Собчак
21:40
Теннисист расплакался во время матча из-за травмы (видео)
21:21
Путин рассказал о доверии к личной охране
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Волочкова в ярости из-за интимного скандала в Воронеже
Максакова заговорила об убийстве Саакашвили
Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Климова свела с ума мужчин снимком топлес
Шокирующие признания бывшего директора Джигурды
55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна
Культура

Вайкуле пригрозила друзьям-фонограмщикам

Лайма Вайкуле. Фото: Пресс-служба Лаймы Вайкуле
Певица отказалась звать на свой праздник обманщиков. Она всегда выступает за живой звук.
прочитано 440 раз

Лайма Вайкуле готовится встречать гостей на своем фестивале "Лайма. Рандеву", который пройдет в Юрмале. Правда, коллегам строго пригрозила: тех, кто поет под фонограмму, не зову. Певица делает ставку исключительно на живой звук. 

ПО ТЕМЕ

Вайкуле рассекретила планы на лето

Как Пугачева отдыхает в Юрмале без Галкина

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

В этом году на праздник к Лайме приедут первовеликие звезды – оперная дива Хибла Герзмава, певцы Валерий Леонтьев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин и даже сам легендарный Крис Норман. Вайкуле важно подчеркнуть, что музыка и искусство сильнее политических склок, поэтому она пригласила лучших артистов Украины, Беларуси. Ну а для эстетов организаторы фестиваля подготовили изысканный подарок – в день открытия состоится выступление солистки Венской Оперы сопрано Кристине Ополайс в cопровождении Лиепайского симфонического оркестра.

Председатель оргкомитета фестиваля "Laima Rendez Vous Jurmala" Александр Шенкман рассказал Dni.Ru о грандиозных планах: "В этом году фестиваль увидят не только 2000 зрителей, но и аудитория по всему миру. Концерты будут транслироваться в США, Германии, Израиле, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Украине, России и, конечно же, в прибалтийских государствах. Впервые будет вестись и интернет -трансляция. Мы планируем охватить аудиторию из более чем более 100 миллионов зрителей". А это, на минуточку, аудитория конкурса песни "Евровидение".

Автор: Феликс Грозданов2 июня 2017, 17:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гагарина показала округлившийся животик на "Песне года"

567

комментарии

Политика

Путин попросил помощи у американцев
Кремль о будущем России после 2018 года
Трамп до боли "отрукопожатил" премьера Вьетнама
Шувалов рассказал о "болезни" Путина

Шоу-бизнес

На скандалистку Божену Рынскую нашли управу
Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского
Беркова вышла замуж за Стоянова
Солнцев страдает из-за жуткой пластической операции

Проишествия

В Москве в перестрелке пострадал миллиардер
Подробности расстрела обвиняемого в покушении на Путина
В Москве известных артистов избили до потери сознания
Эмир Кустурица попал в больницу после ДТП

Lifestyle

Вайкуле врезала наглым фонограмщикам
Бондарчук требует 250 миллионов на "Притяжение-2"
Абрамович пришел посмотреть на голых актеров
Валерий Сюткин откровенно о личной жизни
Шоу-бизнес

Финансовые проблемы довели до отчаяния Грачевского

Финансовые проблемы извели отчаявшегося Грачевского
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Заворотнюк

Известная актриса ввергла в ступор поклонников
Шоу-бизнес

Шокирующие признания бывшего директора Джигурды

В поведении актера, по словам проработавшей с ним много лет Антонины Саврасовой-Абрамовой, много странного
Шоу-бизнес

Вся правда о будущем ребенке 77-летнего Виторгана

Новость о пополнении в семье актера стала сенсацией

Гороскоп

Викторию Боню назвали идеальной любовницей
Гороскоп здоровья на июнь
Бизнес-гороскоп на июнь
Любовный гороскоп на июнь

Фоторепортажи

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей
Украина отвергла российских знаменитостей
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики

Спорт

Исинбаева показала повзрослевшую дочь
Боец Шлеменко унизил американца на ринге за 25 секунд (видео)
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Теннисист расплакался во время матча из-за травмы (видео)

Регионы

У Вячеслава Малафеева нашли подпольное казино
Школьники спасли бабушку от смерти во время урагана
Подросткам грозит пять лет тюрьмы из-за кошачьего туалета
Юноша выпал с балкона после ссоры на вечеринке (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru