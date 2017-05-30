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63-летняя Вайкуле живет с 20-летним

Лайма Вайкуле. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Певица признается, что просто влюбилась. И так привыкла, что стала воспринимать гостей как часть обстановки.
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Лайма Вайкуле готовится к проведению фестиваля "Рандеву" в Юрмале. На Рижском вморье он сменил "Новую волну", которая переехала, как известно, в Сочи. Помогает же певице воплощать столь грандиозный проект молодая команда.

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Лайма Станиславовна Вайкуле певица

"Если говорить о логотипах, то их разрабатывали 20-летние талантливые ребята-компьютерщики, – рассказала Вайкуле. – Я в них просто влюбилась и поселила на время их у себя дома. Время от времени они обращались  ко не с каким-то вопросом, потом продолжали заниматься делом. Я так к ним привыкла, что воспринимала их как часть обстановки".

Из-за набирающего популярность фестиваля, который Вайкуле проводит в Юрмале уже не первый год, у нее случились размолвки с давними друзьями, соратниками и авторами. "Игорь Круой может обижаться, говорить, что я сделала ему какую-то подножку и место конкурса "Новая волна" занял фестиваль "Лайма. Рандеву". Это неправда. Здесь не было моей инициативы. Меня позвала Юрмальская дума и спросила: "Лайма, не хотите сделать фестиваль?" Я сказала: "Давайте попробуем...", – заверила артистка.

Когда все по настоящему ) С обожаемым Гришей ! @pcleps #григорийлепс #лаймавайкуле

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official)

"Илья Резник отличился в прошлом году: обвинил российских артистов, приехавших на "Рандеву" в алчности и беспринципности. Не мое дело его осуждать, но Лолита, слава богу, хорошо ему ответила, молодец, – цитирует Вайкуле журнал Hello! – Хочется, чтобы все понимали, что у нас нет политики. Я даже новости не смотрю по телевизору – не хочу знать".

Автор: Иван Губкин30 мая 2017, 18:37
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