Колин Ферт бежит от брекзита в Италию

Известный английский актер Колин Ферт подал заявку на получение гражданства Италии. Возможно, это связано с выходом Великобритании из Евросоюза.

Артист очень обеспокоен последствиями брекзита и потому решил "подстраховаться". Об этом сообщает Express со ссылкой на источник из близкого окружения Ферта.

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Представитель актера подтвердил эту информацию, пояснив, что Колин намерен получить итальянское гражданство, чтобы иметь те же документы, что его жена и дети. Вот уже 20 лет актер действительно женат на итальянской красавице Ливии Джуджолли. У пары двое сыновей-подростков.

Как это часто случается Колин и Ливия познакомились на съемочной площадке. Едва успев начать встречаться, влюбленные практически сразу же поженились.

Возможно, что актер и правда намерен обзавестись итальянским гражданством исключительно из-за риска оказаться "по разную сторону баррикад" со своей супругой. Ранее британские СМИ сообщали, что после Brexit всем жителям Великобритании будет предоставлена возможность приобрести за деньги паспорт гражданина ЕС, но эта информация, увы, пока что не подтвердилась.

Колин и Ливия познакомились в 1996 году на съемочной площадке. Молодой перспективный актер и продюсер с первого взгляда приглянулись друг другу. Уже через год после первой встречи влюбленные поженились.