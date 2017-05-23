Бывший жених Собчак покинул Россию после коррупционного скандала в театрах

По неподтвержденным данным, экс-глава Департамента культуры Москвы Сергей Капков покинул Россию после обысков у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова. Сообщается, что у бывшего министра были личные мотивы назначения режиссера на эту должность.

Информация о том, что Сергей Капков улетел из России, появилась в одном из Telegram-каналов, передает "Перебежчик". Сам экс-министр культуры и его супруга Софья Капкова никак не прокомментировали эту информацию в соцсетях.

Отметим, что Сергей Капков в 2012 году назначил Кирилла Серебренникова художественным руководителем "Гоголь-центра". По слухам, режиссер получил этот пост по давней дружбе с главой столичного Департамента культуры. Актерский состав тогда негативно отнеслись к подобной смене руководства, назвав ее "рейдерским захватом театра".

Между тем в Министерстве культуры подтвердили, что в период с 2011 по 2014 год ведомство выделило автономной некоммерческой организации "Седьмая студия", во главе которой стоит Кирилл Серебренников, 216,5 миллиона рублей. Предполагалось, что финансирование "в связи с постановлением правительства России" пойдет на развитие творческого театрального проекта "Платформа", сообщает агентство "Интерфакс".

"Действие постановления кабинета министров истекло в 2014 году. С этого времени средства на проект не выделялись", – добавили в департаменте.

Федор Бондарчук: «Кирилл Серебренников — не просто молодой режиссер, это гордость России, он представляет страну в мире» pic.twitter.com/VJw0A48r9d — Рустем Адагамов (@adagamov) 23 мая 2017 г.

Ранее представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова рассказала, что обыск в квартире Кирилла Серебренникова прошел в рамках дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных Минкультом "Седьмой студии" на развитие и популяризацию искусства. По ее словам, производство по статье "Растрата" было открыто еще в 2014 году.

Сергей Капков занимал должность министра культуры с 2011 года. В 2015 году он подал в отставку. О причинах подобного решения тогда сообщила журналистка Ксения Собчак, которую на протяжении долгого времени в СМИ сватали с Сергеем Капковым. "Его версия – хотел должность вице-мэра, не дали", – написала она в социальной сети Twitter.