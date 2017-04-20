Марию Максакову охватила тоска
Мария Максакова продублировала на своей странице видеозапись с собственным выступлением на сцене Мариинского театра в апреле 2014 года. Многие поклонники прокомментировали пост оперной дивы, отметив ее талант.
Через некоторое время Максакова опубликовала в комментариях еще одну видеозапись от 2014 года, на которой она исполняет роль Кармен на сцене Приморского театра оперы и балета. "Мне кажется это лучше. Там я еще скромничаю", – отметила она. Внимательные пользователи Сети тут же отметили, что постоянное обращение к прошлому – типичное проведение человека, которого охватила тоска.
Ранее в марте 2017 года с сайта Санкт-Петербургского Мариинского театра была удалена вся информация об исполнительнице Марии Максаковой. В пресс-службе Мариинского театра исчезновение данных о певице не прокомментировали, но отметили, что она не была официально трудоустроена в учреждении.
Незадолго до этого стало известно, что Марию Максакову официально уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. В пресс-службе объяснили, что она была отстранена от работы "в соответствии с российским законодательством, а именно – за систематические прогулы".
Добавим, Максакова выступала на сцене Мариинского театра с 2011 года. Она исполняла партии Дорабеллы в опере "Так поступают все", Фруголы в "Плаще", Керубино в "Свадьбе Фигаро", а также многие другие роли.
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