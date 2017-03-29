Со Стивена Кинга требуют $500 миллионов за плагиат

Автор комиксов The Rook подал в суд на писателя Стивена Кинга. Истец утверждает, что знаменитый литератор списал главного героя "Темной башни" с персонажа The Rook.

О случившемся сообщает издание TMZ с пометкой, что имя истца содержится в строжайшей тайне. Так или иначе, но с Кинга могут взыскать 500 миллионов долларов за обнаруженный "плагиат".

Первое произведение из цикла "Темная башня" вышло в печать более 30 лет назад, но представители The Rook почему-то обнаружили сходство со своим персонажем только сейчас, в 2017 году. Главный герой "Темной башни" Ролан Дискейн действительно чем-то напоминает Рестина Дейна из популярного комикса. Так, оба персонажа способны путешествовать во времени и обладают "квази-бессмертием".

В судебном иске также отмечено, что Рестин и Ролан являются ковбоями, что только усиливает их невероятное сходство. Первый комикс с Рестином Дейном вышел в свет в 1977 году, а "Темная башня" пятью годами позднее. Неужели Стивен Кинг действительно "срисовал" культового героя?

Сам писатель пока никак не прокомментировал предстоящее судебное разбирательство. Известно, что в Голливуде планируют экранизировать "Темную башню" и даже уже предложили Мэттью Макконахи выступить в главной роли. Не исключено, что беспокойство автора The Rook напрямую связано с этим событием.

Поклонники Стивена Кинга тем временем устроили в социальной сети Facebook настоящие битвы. Одни не устают доказывать невиновность своего кумира, другие утверждают, что писатель запросто мог вдохновиться комиксами The Rook и невольно "скопировать" их главного персонажа.