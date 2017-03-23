Главные ошибки при уходе за зубами

Все мы думаем, что знаем и умеем чистить зубы и ухаживать за полостью рта – ведь об этом на с самого детства рассказывают мамы и бабушки. Увы, статистка гласит, что лишь один человек из десяти делает это правильно.

Три ошибки при выборе зубной щетки

Сейчас во всех магазинах продается так много щеток, что чаще всего мы просто покупаем первую попавшуюся. Но это неверный подход. "Выбирать зубную щетку надо с помощью лечащего стоматолога, который может дать общие рекомендации, главная из которых – определение подходящей жесткости щетины. Это то, что многие вообще не принимают в расчет", – рассказала врач-гигиенист стоматологии "Твоя Улыбка.РФ" Юлия Дадаева.

Большинству людей подойдет щетина обычной жесткости.

Есть четыре степени жесткости – очень мягкая, мягкая, жесткая, очень жесткая. Очень жесткая щетка может травмировать десну и даже повредить эмаль, поэтому стоматологи рекомендуют ее только тем, у кого крепкие десны и здоровые зубы. Не стоит рисковать, самостоятельно выбирая такую щетку.

Вторая ошибка – выбор слишком мягкой щетки. Такие модели врачи предлагают тем, у кого десны рыхлые, склонны к кровоточивости, а также пациентам с пародонтитом. Очень мягкая щетка – хороший выбор для детей до 4-5 лет и для людей, у которых повышена чувствительность зубов. Нужно покупать щетки с искусственной щетиной, поскольку внутри каждого натурального волоска охотно размножаются бактерии.

Важно: неприемлемо долгое использование одной и той же щетки. Ее следует регулярно менять: жесткую раз в три месяца, мягкую – раз в два месяца.

Две ошибки при выборе зубной пасты

Как это ни странно, но чаще всего мы выдавливаем слишком много пасты на щетку. Для оптимальной чистки нужен шарик размером с большую горошину, в противном случае щетка будет скользить в избыточном количестве пены и не доберется до налета.

При пародонтите, который сейчас встречается очень часто, выбор зубной пасты особенно важен в период обострения заболевания. "Многие делают распространенную ошибку – покупают пасту против пародонтита и думают, что этого достаточно. Да, конечно, антисептики и противовоспалительные компоненты пасты избавят вас от симптомов, но только помешают вовремя начать лечение. Только врач, устраняя причины болезни, может с ней справиться, и только врач знает, какую пасту назначить именно вам, как долго ее применять и в комплексе с какими средствами по уходу (гели, ополаскиватели и так далее)", – предостерегает стоматолог клиники Chocolate Dent Studio Екатерина Воробьева.

Три ошибки во время чистки зубов

Первая из них – это движения щеткой "вправо-влево". На деле горизонтальные движения щетки лишь загоняют налет глубоко в межзубные промежутки, откуда его труднее достать. Потому чистить зубы следует вверх-вниз, а жевательные – выгребающими движениями, изнутри наружу.

Вторая ошибка – очищение лишь одной, передней поверхности зубов. Этого недостаточно – в чистке нуждаются и задняя поверхность, и верхняя, особенно в жевательной зоне, ведь именно на нее приходится основная нагрузка. Ну и третья ошибка – это невнимание к гигиене языка. На нем скапливается налет, который необходимо снимать щеткой. Именно щетиной, никакие "накладки" для языка на тыльной стороне щетки не сравнятся с ней в эффективности.

Три ошибки в применении ирригатора

Ирригатор помогает очистить боковые поверхности зубов от налета, но многие ошибочно полагают, что его можно использовать вместо зубной щетки. Однако пользоваться ирригатором следует строго в комплексе с обычной щеткой.

По словам стоматолога-пародонтолога стоматологии "Столица" Еганы Маруфиди, этот аппарат полезно иметь дома людям, у которых установлены несъемные конструкции в ротовой полости. Например, брекет-система, мостовидные протезы, имплантаты. Ирригация полости рта увеличивает срок службы коронкам и пломбам.

Даже в том случае, если все зубы – свои, родные, ирригатор снижает вероятность появления таких заболеваний как кариес, гингивит, пародонтит. Однако заливать в ирригатор нужно только чистую воду, ни в коем случае не из-под крана! Применять любые другие жидкости нужно только по назначению врача и ознакомившись с инструкцией к прибору.

Эксперт рекомендует пользоваться ирригатором 2-3 раза в неделю. Более частое применение может быть определено лечащим врачом. Для качественной очистки достаточно 2-5 минут орошения. Ошибочно проводить такие процедуры дольше 15 минут – это может вызвать подвижность зубов, повреждения мягких тканей и кровотечение.

Ошибки ухода за стоматологическими конструкциями

Коронки, имплантаты, брекеты, мостовидные протезы – эти названия знакомы многим из нас. И, тем не менее, мы совершаем типичные ошибки при уходе за ними. Глава Клиники восстановительной стоматологии "В ПУТЬ" Сергей Путь полагает, что самый лучший способ осуществления гигиены в таком случае – это регулярная профессиональная обработка зубодесневой системы. После чистки у врача нужно запомнить, в каком состоянии зубы, десны и стараться его поддерживать дома.

Для этого помимо щеток и ирригатора отлично подойдут зубные нити. Но и в их использовании мы допускаем досадные промахи. Чаще всего просто не обрабатываем зубы последовательно или пропускаем передние. Но при очищении нитью необходимо проходиться ею по каждому зубу с обоих сторон.

Также существует ошибочное мнение, что нить вредна при пародонтите. Но все как раз наоборот – кровоточивость десен, болезненность при пользовании зубной нитью не должны нас пугать. Врач научит правильно применять нить, поскольку она незаменима при удалении налета в зубодесневых соединениях. Это снижает воспаление и в конце концов ускоряет процесс излечения.