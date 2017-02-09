Звезда латиноамериканской сцены готовит подарок россиянам

Этой весной в Москве впервые выступит лауреат "Грэмми", шестикратная обладательница "Грэмми Латино", многократный лауреат премий MTV и MTV Video Music Awards Latin America, звезда латиноамериканской сцены Хульета Венегас.

На счету Хульеты – верхние строчки хит-парадов по всему миру, рекордные продажи дисков, не раз завоевавших статус золотых и платиновых, дуэты с Нелли Фуртадо, Паулиной Рубио, Диего Торресом, Наталией Лафоуркаде и другими популярными латинскими певцами. Кроме того, Хульета – автор и исполнитель известной композиции Me van a matar, ставшей саундтреком к фильму оскароносного режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту "Сука любовь" (Amores Perros) – картина получила многочисленные международные профессиональные премии, включая два приза Каннского кинофестиваля, номинации на "Оскар" и "Золотой Глобус".

Впервые за 20 лет активной концертной деятельности Хульета Венегас наконец посетит Россию. В рамках своего европейского тура Parte Mia Tour 2017, выступив в Лондоне, Париже, Лозанне, Золотурне и Цюрихе, мексиканская дива посетит Москву, где 25 апреля выступит перед российской публикой в концертном зале "Известия Hall". Уникальное сочетание мексиканского фольклора с поп-ритмами и роковым драйвом делает выступления Хульеты неповторимыми.

Московский концерт пройдет в необычном камерном составе: Хульета приедет в столицу в сопровождении Матиаса Сааведры и Серхио Сильвы, двоих своих постоянных музыкантов-мультиинструменталистов, которые, используя аккордеон, гитары, клавишные и ударные, заставляют по-особенному звучать давно полюбившиеся хиты звезды. Вас ждет удивительно чувственная и магическая атмосфера. Это событие, которое нельзя пропустить.