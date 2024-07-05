Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 июля, в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Столицу накроет сильная гроза с ливнем и градом, которые будут сопровождаться ураганным ветром с порывами до 20-25 метров в секунду.



Непогода сохранится до конца суток. При этом столбики термометров поднимутся до отметки плюс 34 градуса. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы работают в усиленном режиме.

На улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.

Приняты меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

Неблагоприятные погодные условия могут затруднить движение транспорта. Водителям следует быть особенно внимательными, соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров. В случае, если непогода застала в дороге, необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию и закрыть окна и двери. Не следует парковаться рядом с деревьями, рекламными или легкосборными конструкциями.

Пешеходам также рекомендуется быть осторожными, не укрываться под деревьями, около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов. В связи с непогодой возможно временное закрытие столичных парков культуры и отдыха, а также летних веранд.

При возникновении аварийных ситуаций горожанам следует звонить по телефонам: 101 или 112. Горожанам рекомендуется следить за сообщениями МЧС и оперативных служб, а также соблюдать меры предосторожности во время непогоды.