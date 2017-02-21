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Lifestyle

Самые яркие роли Веры Алентовой

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Как и героиня фильма "Москва слезам не верит", когда-то она приехала покорять столицу. Правда, в отличие от Кати Тихомировой, завалившей экзамены на химфак, Вера с первого раза поступила в Школу-студию МХАТ, которую с успехом окончила. Впереди – десятки ведущих ролей на сцене, первые шаги в кино и, конечно, роль Катерины, которая принесет актрисе мировое признание. В честь дня рождения Веры Алентовой Dni.Ru вспоминают ее самые яркие роли.
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Она дебютировала в кино еще будучи студенткой, сыграв молодую учительницу в драме Николая Литуса "Дни летные". Уже спустя пару лет Миклош Янчо пригласил 25-летнюю Алентову принять участие в съемках советско-венгерского фильма "Звезды и солдаты". Мировая премьера киноленты планировалась на Каннском международном кинофестивале 1968 года, но из-за печальных событий во Франции смотр был отменен.

Вера Алентова и Михаил Козаков. Кадр из фильма "Звезды и солдаты"

Последующие восемь лет Алентова целиком посвящает себя Московскому театру им. А.С. Пушкина. В кино она появляется лишь пару раз, да и то в эпизодических ролях. Все меняется в 1979 году. На экраны выходит легендарная картина Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". В 1981-м кинолента была удостоена кинопремии "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Режиссер изначально и не думал о кандидатуре собственной супруги. Приглашение на роль Катерины получали Ирина Купченко, Маргарита Терехова и Анастасия Вертинская, однако все они отказались. Как позже призналась Алентова, она тоже была "не в восторге" от сценария, но не посмела перечить мужу.

Разумеется, после триумфа на "Оскаре" режиссеры просто забрасывают Алентову предложениями о съемках. В 1982-м Владимир Меньшов и Вера исполнили главные роли в драме Сергея Ашкенази "Время для размышлений". Как отмечали многие кинокритики, роль Аллы Борисовны также стала для Алентовой одной из знаковых.

В 1987 году она получила довольно интересный для себя опыт, попробовавшись в качестве актрисы социальной драмы. На сей раз – в дипломной работе студента ВГИКа Юрия Кары. Фильм "Завтра была война" был удостоен премии "Ника" и стал победителем целого ряда кинофестивалей. Сама Алентова к тому времени окончательно вышла из образа и трепетной студентки, и деловой барышни. Ей досталась роль школьного завуча.

Кадр из фильма "Завтра была война"

В нашумевшей комедии Владимира Меньшова "Ширли-мырли" Вера Валентиновна сыграла сразу четырех героинь. И блестяще справилась с образом каждой.

Кадр из фильма "Ширли-мырли"

В мелодраматическом сериале "И все-таки я люблю" Алентова предстала в неожиданном для себя образе злодейки-свекрови, которая ради счастья сына способна буквально на все. Многие поклонники оценили забавную метаморфозу – ведь когда-то в образе наивной провинциалки, обиженной родственниками избранника, выступала она сама.

Как и Катерина Тихомирова, Алентова добилась всего, чего желала. Сегодня она – народная артистка России, фаворитка кино– и театральных режиссеров и любимая актриса миллионов зрителей.

Вера Алентова. Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Андрей Петрунян21 февраля 2017, 12:37
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