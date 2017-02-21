Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты

До самого интригующего события этой зимы – церемонии вручения премии "Оскар" – остается всего лишь пять дней. В сети появился видеоролик, в котором представлены финальные сцены всех самых ярких фильмов за всю историю премии Американской киноакадемии.

Как сообщает Газета.ru, ролик изначально был опубликован на портале Vimeo. За полторы минуты можно вспомнить все киноленты, победившие в номинации "Лучший фильм", начиная с 1967 года.

Судя по количествам просмотров и скорости распространения, ролик получился более чем удачным. Здесь вспомнили и про легендарного "Форреста Гампа", и "Человека дождя", и про побивший все мыслимые рекорды "Титаник".

Интересно, что каждый год жюри пленяет картина в самом неожиданном жанре. Никогда невозможно предугадать, кто на сей раз окажется в фаворитах – шокирующий фильм-катастрофа или трогательный мюзикл.

Редакция Dni.Ru напоминает читателям, что в ночь на 27 февраля мы проведем прямую трансляцию церемонии вручения премии "Оскар", в которой расскажем о самых ярких моментах мероприятия, конфузах и неожиданностях. Online-трансляция начнется в 00:20 по московскому времени.