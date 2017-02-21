Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
Как сообщает Газета.ru, ролик изначально был опубликован на портале Vimeo. За полторы минуты можно вспомнить все киноленты, победившие в номинации "Лучший фильм", начиная с 1967 года.
Судя по количествам просмотров и скорости распространения, ролик получился более чем удачным. Здесь вспомнили и про легендарного "Форреста Гампа", и "Человека дождя", и про побивший все мыслимые рекорды "Титаник".
Интересно, что каждый год жюри пленяет картина в самом неожиданном жанре. Никогда невозможно предугадать, кто на сей раз окажется в фаворитах – шокирующий фильм-катастрофа или трогательный мюзикл.
Редакция Dni.Ru напоминает читателям, что в ночь на 27 февраля мы проведем прямую трансляцию церемонии вручения премии "Оскар", в которой расскажем о самых ярких моментах мероприятия, конфузах и неожиданностях. Online-трансляция начнется в 00:20 по московскому времени.
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