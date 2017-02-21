Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"

Первый канал покажет церемонию вручения премии "Оскар" в ночь на 27 февраля. Россияне смогут в режиме онлайн узнать главных фаворитов самой престижной премии в сфере киноиндустрии.

Трансляция будет показана 27 февраля в 00:15 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала. Ведущим церемонии станет известный шоумен Джимми Киммел.

Букмекерские конторы начали принимать ставки на "Оскар" еще пару недель назад. Конечно, главной интригой этого года стал фильм Демьяна Шазелла "Ла-Ла Ленд". Трогательный мюзикл получил сразу 14 номинаций в 13 категориях. Ранее ровно такой же рекорд удавалось побить лишь легендарному "Титанику" Джеймса Кэмерона. Получит ли "Ла-Ла Ленд" сразу 13 "Оскаров"?

Dni.Ru в ночь на 27 февраля также проведут прямую трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" и расскажет о ее самых ярких моментах. Online-трансляция начнется в 00:20 по московскому времени.

Напоминаем основных номинантов премии Американской киноакадемии.

В категории "Лучший фильм" с "Ла-Ла Ленд" поборются:

"Лунный свет"

"Прибытие"

"Ограды"

"Любой ценой"

"По соображениям совести"

"Лучший анимационный фильм":

– "Зверополис"

– "Кубо. Легенда о самурае"

– "Моана"

– "Жизнь кабачка"

– "Зверопой"

– "Красная черепаха"

"Лучшая женская роль":

– Изабель Юппер

– Мерил Стрип

– Рут Негга

– Эмма Стоун

– Натали Портман

– Эмми Адамс

"Лучшая мужская роль":

– Райан Гослинг

– Эндрю Гарфилд

– Дензел Вашингтон

– Вигго Мортенсен

– Кейси Аффлек