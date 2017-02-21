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Lifestyle

Константин Эрнст потратится на трансляцию "Оскара"

Фото: GLOBAL LOOK press\Attila Volgyi
Первый канал покажет церемонию вручения премии "Оскар" в ночь на 27 февраля. Россияне смогут в режиме онлайн узнать главных фаворитов самой престижной премии в сфере киноиндустрии.

Продолжение: Лучшие фильмы премии "Оскар" за полторы минуты
прочитано 1930 раз

Трансляция будет показана 27 февраля в 00:15 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала. Ведущим церемонии станет известный шоумен Джимми Киммел.

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Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Букмекерские конторы начали принимать ставки на "Оскар" еще пару недель назад. Конечно, главной интригой этого года стал фильм Демьяна Шазелла "Ла-Ла Ленд". Трогательный мюзикл получил сразу 14 номинаций в 13 категориях. Ранее ровно такой же рекорд удавалось побить лишь легендарному "Титанику" Джеймса Кэмерона. Получит ли "Ла-Ла Ленд" сразу 13 "Оскаров"?

Dni.Ru в ночь на 27 февраля также проведут прямую трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" и расскажет о ее самых ярких моментах. Online-трансляция начнется в 00:20 по московскому времени. 

Джимми Киммел. Фото: GLOBAL LOOK press\AMPAS

Напоминаем основных номинантов премии Американской киноакадемии.

В категории "Лучший фильм" с "Ла-Ла Ленд" поборются:

  • "Лунный свет" 
  • "Прибытие"
  • "Ограды" 
  • "Любой ценой"
  • "По соображениям совести" 

    • "Лучший анимационный фильм":

    – "Зверополис"

    – "Кубо. Легенда о самурае"

    – "Моана"

    – "Жизнь кабачка"

    – "Зверопой"

    – "Красная черепаха"

    "Лучшая женская роль":

    – Изабель Юппер

    – Мерил Стрип

    – Рут Негга

    – Эмма Стоун

    – Натали Портман

    – Эмми Адамс

    "Лучшая мужская роль":

    – Райан Гослинг

    – Эндрю Гарфилд

    – Дензел Вашингтон

    – Вигго Мортенсен

    – Кейси Аффлек

    Автор: Андрей Петрунян21 февраля 2017, 14:06

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