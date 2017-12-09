Умер актер Леонид Броневой

Утром 9 декабря скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Даты прощания и похорон актера будут названы позже.

О смерти известного артиста театра и кино сообщил директор московского театра "Ленком" Марк Варшавер, передает РИА Новости. Он рассказал, что Леонид Броневой ушел из жизни в 7:30 9 декабря.

За свою продолжительную карьеру актер снялся во множестве фильмов и сыграл заметные роли в спектаклях. Зрителям он запомнился по ролям в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", и "Небеса обетованные".

После окончания Ташкентского театрально-художественного института имени Островского Леонид Броневой начинал творческую карьеру в Магнитогорском драматическом театре имени Пушкина и Оренбургском областном драматическом театре имени Горького.

В 1962 году актер перешел в Московский драматический театр на Малой Бронной. А в 1988-м он стал актером московского театра Ленком, в котором продолжал играть до самого конца.