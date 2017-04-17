Принцессу Лею убрали из "Звездных войн"
Ранее брат покойной Фишер Тодд заявил, что дал согласие на использование образа Кэрри. Он даже высказывал предположение, что для возвращения принцессы Леи в проект будут использованы "новейшие компьютерные технологии".
Увы, поклонникам все же не удастся увидеть в девятой части "Звездных войн" любимую героиню. Об этом изданию NME рассказала директор киностудии Lucasfilms Кэти Кеннеди.
"Мы закончили работу над восьмой частью, и Кэрри чудесно сыграла в фильме свою роль", – цитирует Кеннеди Lenta.ru. К слову, подобное заявление представители Lucasfilms сделали еще в январе, вскоре после кончины Фишер. Тогда один из сотрудников компании пояснил, что киностудия бережно хранит память о Кэрри и не собирается воссоздавать ее образ при помощи графики.
Исполнительница роли принцессы Леи скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Четырьмя днями ранее ей стало плохо на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту Лондон – Лос-Анджелес. Сразу по приземлении актрису экстренно доставили в одну из лучших клиник города, но спасти жизнь Кэрри, увы, не удалось.
Буквально за несколько недель до смерти Фишер на киностудии Lucasfilms завершились съемки восьмого эпизода "Звездных войн" с ее участием. Мировая премьера картины "Звездные войны: Последние джедаи" состоится в декабре этого года.
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