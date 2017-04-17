Принцессу Лею убрали из "Звездных войн"

Печальная новость для поклонников Кэрри Фишер: вопреки ожиданиям, актриса не появится в девятой части франшизы "Звездные войны". Об этом официально заявили создатели легендарной саги.

Ранее брат покойной Фишер Тодд заявил, что дал согласие на использование образа Кэрри. Он даже высказывал предположение, что для возвращения принцессы Леи в проект будут использованы "новейшие компьютерные технологии".

Увы, поклонникам все же не удастся увидеть в девятой части "Звездных войн" любимую героиню. Об этом изданию NME рассказала директор киностудии Lucasfilms Кэти Кеннеди.

"Мы закончили работу над восьмой частью, и Кэрри чудесно сыграла в фильме свою роль", – цитирует Кеннеди Lenta.ru. К слову, подобное заявление представители Lucasfilms сделали еще в январе, вскоре после кончины Фишер. Тогда один из сотрудников компании пояснил, что киностудия бережно хранит память о Кэрри и не собирается воссоздавать ее образ при помощи графики.

Исполнительница роли принцессы Леи скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. Четырьмя днями ранее ей стало плохо на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту Лондон – Лос-Анджелес. Сразу по приземлении актрису экстренно доставили в одну из лучших клиник города, но спасти жизнь Кэрри, увы, не удалось.

Буквально за несколько недель до смерти Фишер на киностудии Lucasfilms завершились съемки восьмого эпизода "Звездных войн" с ее участием. Мировая премьера картины "Звездные войны: Последние джедаи" состоится в декабре этого года.