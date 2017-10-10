Вышел трейлер новой части "Звездных войн"

В Сети появился трейлер восьмого эпизода "Звездных войн". Картина "Последние джедаи" выйдет на большие экраны 25 декабря 2017 года.

Трейлер появился на официальном канале фантастической саги на видеохостинге YouTube. Действие картины "Последние джедаи" разворачивается сразу после событий седьмой части. В ролике, который длится две с половиной минуты, показано, как Рей тренируется вместе с Люком Скайуокером и Кайло Реном, а Финн и По Дамерон сражаются с Первым Орденом в космосе и на Земле.

Главные роли исполнили Марк Хэмилл, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и звезда сериала "Девочки" Адам Драйвер. Кроме того, зрители в последний раз увидят Керри Фишер, сыгравшую Принцессу Лею. Актриса скончалась через несколько месяцев после завершения съемок.

