Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Трейлер появился на официальном канале фантастической саги на видеохостинге YouTube. Действие картины "Последние джедаи" разворачивается сразу после событий седьмой части. В ролике, который длится две с половиной минуты, показано, как Рей тренируется вместе с Люком Скайуокером и Кайло Реном, а Финн и По Дамерон сражаются с Первым Орденом в космосе и на Земле.
Главные роли исполнили Марк Хэмилл, Дейзи Ридли, Оскар Айзек и звезда сериала "Девочки" Адам Драйвер. Кроме того, зрители в последний раз увидят Керри Фишер, сыгравшую Принцессу Лею. Актриса скончалась через несколько месяцев после завершения съемок.
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