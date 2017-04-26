Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"

Наконец-то стала известна дата выхода девятого эпизода "Звездных войн". Последний фильм с участием Кэрри Фишер выйдет 24 мая 2019 года.

Ранее представители компании Lucasfilm уже озвучивали, что первый показ долгожданной картины состоится не ранее, чем через пару лет. Напомним, премьера седьмого эпизода под названием "Звездные войны: Пробуждение силы" состоялась в конце 2015-го, а восьмая часть "Звездные войны: Последний джедай" выйдет уже в декабре этого года.

Режиссером столь ожидаемой фанатами девятой части стал знаменитый Колин Треворроу. Представители конокомпании Disney уже официально подтвердили, что девятый эпизод точно станет последним фильмом с участием принцессы Леи Органы. В связи со смертью Кэрри Фишер на киностудии не намерены воссоздавать персонаж при помощи графики и каких-либо компьютерных технологий.

Сообщение на сайте "Звездных войн" с названной датой премьеры уже вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Так, многие поклонники саги предположили, что перенос премьеры с традиционного декабря на май говорит о "смене политики компании Disney".