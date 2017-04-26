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Культура

Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"

Кадр из фильма "Звездные Войны"
Наконец-то стала известна дата выхода девятого эпизода "Звездных войн". Последний фильм с участием Кэрри Фишер выйдет 24 мая 2019 года.
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Ранее представители компании Lucasfilm уже озвучивали, что первый показ долгожданной картины состоится не ранее, чем через пару лет. Напомним, премьера седьмого эпизода под названием "Звездные войны: Пробуждение силы" состоялась в конце 2015-го, а восьмая часть "Звездные войны: Последний джедай" выйдет уже в декабре этого года.

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Режиссером столь ожидаемой фанатами девятой части стал знаменитый Колин Треворроу. Представители конокомпании Disney уже официально подтвердили, что девятый эпизод точно станет последним фильмом с участием принцессы Леи Органы. В связи со смертью Кэрри Фишер на киностудии не намерены воссоздавать персонаж при помощи графики и каких-либо компьютерных технологий.

Кэрри Фишер. Кадр из фильма "Звездные войны"

Сообщение на сайте "Звездных войн" с названной датой премьеры уже вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Так, многие поклонники саги предположили, что перенос премьеры с традиционного декабря на май говорит о "смене политики компании Disney". 

Автор: Андрей Петрунян26 апреля 2017, 10:09

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