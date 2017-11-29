Актер Андрей Мягков госпитализирован с сильными болями

У знаменитого артиста серьезные проблемы со здоровьем. Звезда "Иронии судьбы, или С легким паром!" находится в одной из столичных больниц.

Мягков лично подтвердил информацию о том, что его госпитализировали в Москве. Артист пожаловался на сильные боли в голове, после чего был помещен в стационар, передает Telegram‐канал Mash. Ему предстоит пройти полное обследование. Подробности о состоянии 79-летнего актера не сообщаются.

Андрей Мягков – народный артист РСФСР, актер театра и кино. На его счету несколько десятков работ. С 1987 года служит в МХТ имени Чехова. Наиболее известен зрителю по роли Жени Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!". Снялся в картинах "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", а также в продолжении "Иронии судьбы".

Ранее в эфир вышел очередной выпуск передачи "Сегодня вечером", посвященный режиссеру Эльдару Рязанову. Пользователей социальных сетей возмутил тот факт, что на программу не пригласили многих артистов, которые были близки с прославленным режиссером. Не было на передаче и Андрея Мягкова.