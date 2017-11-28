Хворостовского посмертно выдвинули на Grammy

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся 22 ноября, номинирован на международную музыкальную премию Grammy. Хворостовский выдвинут в категории "Лучший классический сольный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь". Композиции альбома записаны на стихи Сергея Есенина.
Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга.
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