Хворостовского посмертно выдвинули на Grammy

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, скончавшийся 22 ноября, номинирован на международную музыкальную премию Grammy. Хворостовский выдвинут в категории "Лучший классический сольный альбом" за диск "Свиридов: Отчалившая Русь". Композиции альбома записаны на стихи Сергея Есенина.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга.

