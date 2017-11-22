Лучшие выступления Хворостовского

В Лондоне 22 ноября после продолжительной борьбы с раком скончался российский оперный певец Дмитрий Хворостовский. Dni.Ru решили вспомнить лучшие выступления талантливейшего артиста.

Продолжение: С Хворостовским в момент смерти была другая женщина

Пожалуй, больше всего поклонникам запомнилось выступление оперного певца в его родном городе Красноярске в июне 2017 года. К тому времени болезнь окончательно измотала Хворостовского.

На сцену он вышел хромая, с вывихом руки и изменившимся голосом. И все же зрители были в восторге: кумир решил выступить, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. По словам очевидцев, многие в зале плакали.

Ценителям творчества Хворостовского запомнилось его проникновенное исполнение русских романсов, и здесь безусловным хитом стали "Очи черные". С этой композицией артист неизменно срывал бурные овации.

Прекрасно удавались ему и военные песни. Один из своих самых ярких концертов Хворостовский дал в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2015-го. Тот год оказался роковым для золотого баритона: ему поставили страшный диагноз.

Значимой вехой в карьере певца стало сотрудничество с другой звездой оперы – Анной Нетребко. Их дуэт подарил зрителям множество незабываемых впечатлений.

Поклонники Дмитрия Хворостовского не забудут и его исполнение арии Largo al factotum из оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Либретто было написано по одноименной комедии французского драматурга Пьера Бомарше.