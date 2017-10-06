Телекомпания ВИD отказалась от пугающей заставки с "Ельциным"
Лысую голову, в которой многие видели первого президента России Бориса Ельцина, все же оставили. Но лицу придали совсем другие черты.
В новой версии логотипа более четко просматривается лицо даосского философа Го Сяна. На голове мыслителя сидит лягушка. В финале заставки губы философа расплываются в улыбке.
Старая заставка пугала целое поколение зрителей ОРТ, а затем и "Первого канала". В 1990-х годах ее прозвали "заставкой Ельцина", так как изображенное на логотипе лицо напоминало лик главы государства.
На самом деле создатели заставки изобразили маску даосского философа Го Сяна. А непонятная шишка на лысой голове была обычной жабой.
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