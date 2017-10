Нобелевку по литературе отдали английскому писателю

Объявлено имя лауреата Нобелевской премии по литературе за 2017 год. Престижная награда досталась английскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, передает НТВ.

"В произведениях большой эмоциональной силы он раскрыл бездну, лежащую под нашим иллюзорным чувством связи с миром", – отметили в Королевской шведской академии наук.



BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6