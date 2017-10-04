Уступка Познера погубила ТЭФИ

Телеведущий Владимир Познер выступил в адрес Индустриального комитета, который теперь выдает статуэтки ТЭФИ, и призвал отказаться от вручения победителям скульптуры Эрнста Неизвестного "Орфей", а также от самого названия премии. Статуэтка – собственность Академии ТВ.

"Давайте постараемся уровнять количество работников каждого канала в Академии. Хотя это глупо! И это была первая уступка, которая стала губительной. Конечно, не надо было уступать... Я настаиваю на том, что то, как работала Академия, было абсолютно демократично. Голосовали все, голосовали так, как они хотели, и никогда ничего не было известно заранее", – заявил телеведущий Владимир Познер, поясняя свой демарш в отношении премии ТЭФИ.

По его словам, участвовать в конкурсе перестали целиком каналы российского ТВ. Они ушли, потому что перестали побеждать. "Я сам хотел уйти гораздо раньше и говорил об этом. Я не держался за это президентство, только почему-то меня выбирали снова и снова, и так выбирали в течение почти 14 лет. Выбирали, а не назначали", – приводит "МК" слова телеведущего.



Тем не менее при голосовании соблюдалась тайна голоса. Другое дело, как эти голоса подсчитывались, уточняет Познер.

"Каждый голос – это голос, и все, никак по-другому не считалось. Просто было больше академиков Первого канала, чем например, Второго, поэтому у Первого канала было больше голосов. А у НТВ еще меньше, так это совсем плохо. Тогда предложили: ну давайте постараемся уровнять количество работников каждого канала в Академии. Хотя это глупо!.. А то, что какие-то люди были недовольны… Даже говорили, что только отдельные люди, самые выдающиеся, могут стать академиками. Но я с этим был категорически не согласен. Да, всегда будут недовольные, и ничего с этим не поделаешь", – пояснил свою позицию он.

В связи с состоявшейся вчера церемонией вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ я счел для себя важным обратиться к Индустриальному комитету со следующим открытым письмом: Уважаемые господа! Обращаюсь к вам с просьбой отказаться в дальнейшем от вручения скульптуры Эрнста Неизвестного «Орфей» победителям проводимого вами конкурса и также отказаться от названия «ТЭФИ». Позвольте изложить причины моей просьбы... Полный текст письма по ссылке в профиле или http://pozneronline.ru/2017/10/19471/ Публикация от Познер Online (@pozneronline) Окт 3 2017 в 10:42 PDT

Как сообщали ранее Dni.Ru, известный телеведущий Владимир Познер подверг жесткой критике конкурс ТЭФИ. Его не устраивает, как сейчас выглядит премия. Познер считает, что ТЭФИ в ее современном виде не отвечает стандартам демократичного выбора, поэтому должна сменить название и статуэтку победителя из уважения к Эрнсту Неизвестному. "Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании", – заключил он.

