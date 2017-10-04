Возмущенный Познер потребовал ликвидировать ТЭФИ

Известный телеведущий Владимир Познер подверг жесткой критике конкурс. Его не устраивает, как в текущем виде выглядит премия ТЭФИ.

Интервьюер написал открытое письмо в Комитет индустриальных телевизионных премий с требованием отказаться от награждения победителей скульптурой "Орфей" авторства Эрнста Неизвестного. Кроме того, Познер добивается изменения названия конкурса.

Ведущий оправдывает свои требования тем, что он вместе с группой энтузиастов, которые стояли у истоков премии ТЭФИ, обратились к знаменитому скульптору с просьбой создать подходящий для вручения приз. По словам Познера, Неизвестный, перед тем как дать согласие, задал ему два вопроса: "Может ли Владимир Владимирович гарантировать, что выбор финалистов и победителей будет демократичным? Готов ли он обещать, что в случае, если демократия выбора получателей "Орфея" не будет соблюдаться, Познер сделает все, что в его силах, чтобы статуэтка больше не вручалась?"

На оба вопроса ведущий, который тогда был президентом Академии российского телевидения, ответил утвердительно. В своем письме Познер подчеркнул, что выбор финалистов и победителей конкурса был абсолютно демократичным.

"В нем принимали участие все члены академии. При этом каждый сам решал, в обсуждении каких номинаций он хочет принимать участие, а в выборе победителей участвовали все без исключения члены академии", – отметил интервьюер.

Публикация от Познер Online (@pozneronline) Окт 3 2017 в 10:42 PDT

Владимир Познер считает, что премия в ее современном виде не отвечает стандартам демократичного выбора, поэтому должна сменить название и статуэтку победителя из уважения к Эрнсту Неизвестному. "Вряд ли возможно спорить с тем, что нынешний порядок проведения ТЭФИ не имеет ничего общего с демократическим выбором. Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в августе 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании", – заключил он.