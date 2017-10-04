Соловьев осадил возмущенного Познера

Известный ведущий Владимир Соловьев ответил на открытое письмо своего коллеги Владимира Познера, раскритиковавшего премию ТЭФИ. Журналист считает, что все дело – в обиде.

По словам Соловьева, это обычная ситуация. Познер был представителем узкого элитарного кружка, который считал себя вправе определять судьбы людей на телевидении. "Помните первые составы ТЭФИ? Небольшое количество телеакадемиков, многие из которых не имели никакого отношения к академии. И вот ему говорят: нет, так больше не работает", – сказал Соловьев в интервью сайту "Комсомольская правда".

По мнению ведущего, нужно переходить на методы, на которых основаны крупные международные премии – например, "Оскар". "Когда большое сообщество – где нет академиков, а есть члены академии; там не 12, не 24 и не 100 человек, а несколько тысяч – определяет, кто есть кто в профессии", - считает Владимир Рудольфович.

Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) Окт 3 2017 в 11:13 PDT

Соловьев предположил, что его коллега не протестовал бы так, если бы сам получил награду. "А Владимир Владимирович Познер чувствовал бы себя комфортно, если бы на каждой премии ТЭФИ ему бы вручали все статуэтки. Время идет – и жизнь идет. Нравится Познеру или нет, но кричать вслед ушедшему поезду "Стой, раз, два!" вряд ли имеет смысл", – сказал удостоенный ТЭФИ за лучшее интервью журналист.

Негативно на демарш Владимира Познера отреагировал и его коллега Андрей Максимов, который получил уже пятую свою статуэтку. В своем комментарии он прошелся вообще по всем журналистам, заявив, что "их позиция по ТЭФИ отвратительна и гнусна". По его словам, никто не может просто порадоваться за своих коллег и поздравить их с успехом, обязательно нужно искать подводные камни и скрытые значения. "Моя позиция однозначна: любая премия – не более чем премия. Люди получили? Надо порадоваться и работать дальше. Устраивать из этого политические истерики отвратительно", – заявил Максимов.

Публикация от Познер Online (@pozneronline) Окт 3 2017 в 10:42 PDT

Напомним, Владимир Познер опубликовал открытое письмо, в котором раскритиковал нынешних организаторов ТЭФИ и просил их не использовать ни это название, ни статуэтку, которую по его личной просьбе сделал знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный. По мнению Познера, искажена сама концепция премии.