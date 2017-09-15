"Кто такой Познер?": Киселев высказался о войне Первого и "России"
Работающий на Первом канале интервьюер Владимир Познер обвинил Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева в дискредитации журналистики. "Есть разница между Дмитрием Киселевым и Владимиром Познером. Киселев – государственный пропагандист, я вообще не пропагандист. Мы с Владимиром Соловьевым очень плохо друг к другу относимся, и я ему руки не подам. То же касается Киселева", – заявил ведущий.
"Кто такой Познер? Если это повышает его самооценку, готов стать психологическим донором. Это не про журналистику. Я не хочу подхлестывать войну каналов", – сказал Киселев РИА Новостям.
Напомним, что конфликт разгорелся после ответа Владимира Соловьева шоумену Ивану Урганту. Журналист "России 1" обвинил коллегу в попытке понравиться скандальному украинскому сайту.
"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Хотя, с другой стороны, я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге, с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева!" И все украинские сайты с радостью печатают. Ай, молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить!" – отметил Соловьев.
Ответ Урганту pic.twitter.com/VVseaCyS59— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 12 сентября 2017 г.
Такова была реакция на шутку, прозвучавшую в передаче "Вечерний Ургант", ведущий которой решил, что название "Соловьиный помет" отлично подойдет для телеканала "Россия 1". Эта ссора расколола общество на два лагеря: одни поддержали Соловьева, другие встали на сторону его оппонента.
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