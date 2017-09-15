"Кто такой Познер?": Киселев высказался о войне Первого и "России"

Теракт в Лондоне Умерла певица из группы "Банд'Эрос" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Пятница 15 сентября
Лента новостей
16:47
В России представлен новый эффективный противораковый препарат
16:21
Москва ускоряет темпы строительства метро
16:16
Что случилось с лицом Юлии Рутберг
15:48
Запад возмутило богатство украинских чиновников
15:48
Модный показ в Стамбуле закончился "расчлененкой" на подиуме
15:32
Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна
15:23
Туры на Хайнань подешевеют на 30%
15:03
Назван главный вирус-"убийца" человека
14:55
Лучший способ успокоить детей
14:45
Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы (видео)
14:41
Трамп возмутил своим невежеством американцев
14:40
Сластолюбец из "Дома-2" вымаливает прощение у пассии
14:30
Возле метро "Выхино" полицейские поймали лося (видео)
14:26
В ТЦ "Водный" в Москве случился пожар
14:11
Форум по безопасности прошел в Сколково
13:57
В Подмосковье у пенсионера угнали Lexus за 6 миллионов
13:54
Звезда сериала "Воронины" сбросила более 20 кг
13:47
Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь
13:43
В Кремле с нетерпением ждут "Матильду"
13:43
Сати Казанова покинула Россию перед свадьбой
13:05
Врачи разучились диагностировать рак
12:49
Разведенная Бледанс передала сына бывшему мужу
12:47
Умер торгпред России в Нидерландах
12:37
Взрыв в лондонской подземке признали терактом
12:36
Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
12:19
Совет на выходные
12:19
В лондонской подземке нашли вторую бомбу
12:11
Эдита Пьеха откровенно назвала внука эгоистом
12:05
Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро
11:49
Панин жестко поиздевался над Поклонской
11:43
Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
11:39
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
11:35
Россиянам показали новую "ГАЗель"
11:14
Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
11:12
Крокодил разорвал справившего в кустах нужду журналиста
11:09
Порошенко объявил набор "друзей" для возврата Крыма
11:03
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
10:59
Главные события Москвы с 15 по 21 сентября
10:51
В метро Лондона произошел взрыв
10:50
Эпатажную певицу срочно госпитализировали с сильными болями
10:29
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону
10:26
В Шереметьево при посадке лайнера "Аэрофлота" случилось ЧП
10:10
США поймали на попытке купить выборы в России
09:49
В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США
09:38
Умер самый старый кот в мире
09:33
В Москве из окна автомобиля вытащили 1,5 миллиона
09:26
Переставший сниматься Григорий Антипенко переключился на "Дом-2"
09:14
Найден способ продлить жизнь с помощью еды
09:06
Известная ведущая рассказала о горе в семье
08:50
Земля погибнет из-за взрывов на Солнце
08:43
Школьник с пистолетом ограбил москвичку
08:40
Неожиданная версия смерти Рады Змихновской
08:34
Опечаленный Овечкин сделал заявление
08:24
Норвежский врач убил боровшегося с раком 6-летнего россиянина
08:15
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
08:13
Грязно оскорбившие Путина немцы приползли с извинениями
07:54
На северо-востоке Москвы в аварии пострадали четыре человека
22:48
5 самых необычных детских научных изобретений
21:50
В Москве из торгового центра похитили банкомат с 3,6 млн рублей
21:38
На бывшего мужа Бледанс напали после развода
21:27
В России объявили о победе над раком крови
21:09
Дима Билан о своей болезни: Били долго и упорно
21:00
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
20:52
ОНФ определил приоритеты работы на новый законодательный сезон
20:51
Известный ресторатор сцепился с Лолитой
20:39
Максакова раскрыла неожиданный поступок Малахова перед Эрнстом
20:32
Ивантеевскому стрелку предъявлено обвинение
20:16
Отец Липницкой готов на крайние меры
19:46
На фиолетовой ветке столичного метро встали поезда
19:30
Страшные подробности расстрела женщины на улице в Москве
19:26
Как жила Рада Змихновская
19:13
Американского угля для Украины хватит на сутки
18:50
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
18:44
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях
18:26
Змихновская умерла после побега мужа-преступника
18:15
На Западе отреклись от назойливой Украины
18:06
Как актер-каратель Пашинин зарабатывал на России
17:53
Женщина убила любовника за попытку уйти к другой
17:52
Украинцы решили выкопать море
17:17
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
17:04
Киркоров в Сочи пригрел на груди Пугачеву
16:58
Певец Батишта высказался о смерти Рады Змихновской
16:49
Подкравшийся к Земле астероид стал астрономической неожиданностью
16:40
Назван сценарий свержения Порошенко
16:27
Лукашенко призвал "нагнуть" тунеядцев
16:14
У миллиардера Исмаилова проходят обыски
16:08
Производитель "золотых" телефонов увековечил родные города
16:04
Названа причина смерти певицы из группы "Банд`Эрос"
15:55
Кто разгромил парк "Зарядье"
15:53
Мать Лободы потеряла работу после съемок в "Пусть говорят"
15:52
На шахте в Коми после обвала заблокированы больше 100 человек
15:43
Сын умершей Барановской остался бесхозным
15:41
Казахстан "оттяпал" кусок российской территории
15:40
Аутизм вызывает инфекция во время беременности
15:31
Дом Киркорова снесли ради элитной новостройки
15:29
Во Внуково в ДТП с трактором пострадал ребенок
15:28
ЦБ обновил перечень системно значимых банков
15:17
Мэр Львова назвал Порошенко позором Украины
15:09
Умерла певица из группы "Банд'Эрос"
15:01
Друзей из соцсетей признали опасными для здоровья
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак назвала Урганта бездарным поваренком
Онкобольной Задорнов отказался идти по пути Фриске
На Первом канале со скандалом закрыли "Жди меня"
Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина
Юного друга Успенской увезли к хирургу после утех в постели
Пугачеву и Галкина вынудили показать детей
Общество

"Кто такой Познер?": Киселев высказался о войне Первого и "России"

Дмитрий Киселев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Автор аналитической передачи "Вести недели", которая выходит на "России 1", и гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отреагировал на нападки Владимира Познера. Он заявил, что не хочет раздувать конфликт между телеканалами.
прочитано 3341 раз

Работающий на Первом канале интервьюер Владимир Познер обвинил Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева в дискредитации журналистики. "Есть разница между Дмитрием Киселевым и Владимиром Познером. Киселев – государственный пропагандист, я вообще не пропагандист. Мы с Владимиром Соловьевым очень плохо друг к другу относимся, и я ему руки не подам. То же касается Киселева", – заявил ведущий.

ПО ТЕМЕ

Зачем Соловьев раздувает грызню с Ургантом

Соловьев рассвирепел из-за оскорблений Урганта

Телеведущий Киселев вернулся из отпуска с разбитым лицом

"Кто такой Познер? Если это повышает его самооценку, готов стать психологическим донором. Это не про журналистику. Я не хочу подхлестывать войну каналов", – сказал Киселев РИА Новостям

Напомним, что конфликт разгорелся после ответа Владимира Соловьева шоумену Ивану Урганту. Журналист "России 1" обвинил коллегу в попытке понравиться скандальному украинскому сайту.

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Хотя, с другой стороны, я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге, с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева!" И все украинские сайты с радостью печатают. Ай, молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить!" – отметил Соловьев.

Такова была реакция на шутку, прозвучавшую в передаче "Вечерний Ургант", ведущий которой решил, что название "Соловьиный помет" отлично подойдет для телеканала "Россия 1". Эта ссора расколола общество на два лагеря: одни поддержали Соловьева, другие встали на сторону его оппонента. 

Автор: Михаил Войцеховский15 сентября 2017, 13:44

комментарии

Политика

Трамп возмутил своим невежеством американцев
Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь
Депутаты откажутся от обеда ради избирателей
Путин и Лукашенко утерли нос Пентагону

Шоу-бизнес

Ветлицкая грязно выругалась в ответ на травлю
Что случилось с лицом Юлии Рутберг
Рудковская оказалась лишней на собственном венчании
Сластолюбец из "Дома-2" вымаливает прощение у пассии

Проишествия

Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы (видео)
Россиянка попала в эпицентр теракта в Лондоне
Возле метро "Выхино" полицейские поймали лося (видео)
Пассажиры топтали друг друга после взрыва в метро

Lifestyle

В Кремле с нетерпением ждут "Матильду"
Мультфильм "Маша и медведь" назвали символом русской агрессии
Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти
Известный голливудский актер рассказал о съемках в порно
Шоу-бизнес

Победительница шоу "Голос" о блате и взятках у Агутина

Дарья Антонюк рассказала о закулисье главного вокального проекта страны
Шоу-бизнес

Змихновская умерла после побега мужа-преступника

Вскрылись нелицеприятные подробности жизни артистки
Политика

Грезящему о Крыме Порошенко предложили протрезветь

Украинский лидер озвучил новую "гениальную" инициативу
Шоу-бизнес

Что случилось с лицом Юлии Рутберг

Знаменитая актриса изменилась до неузнаваемости

Гороскоп

Совет на выходные
После вспышек на Солнце людям пообещали по личному концу света
Лишние люди истощают Иосифа Кобзона
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года

Фоторепортажи

Родившая Мария Бутырская вывела в свет детей
Модель с новым черепом начала вторую жизнь
Певица Нюша в прозрачном платье вышла на сцену
Дочь Юдашкина залезла в ванну в одежде и туфлях

Спорт

Рогозин пристыдил Овечкина за отказ от Олимпиады
Отец Липницкой готов на крайние меры
Россию хотят отстранить от Олимпиады 2018 года
Шарапова нервно засмеялась из-за вопроса о бойфрендах

Регионы

Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану
Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири
Региональные выборы: битва стратегий
Жаждавшая селфи туристка залетела под мчавшийся Mercedes (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru