"Кто такой Познер?": Киселев высказался о войне Первого и "России"

Автор аналитической передачи "Вести недели", которая выходит на "России 1", и гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отреагировал на нападки Владимира Познера. Он заявил, что не хочет раздувать конфликт между телеканалами.

Работающий на Первом канале интервьюер Владимир Познер обвинил Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева в дискредитации журналистики. "Есть разница между Дмитрием Киселевым и Владимиром Познером. Киселев – государственный пропагандист, я вообще не пропагандист. Мы с Владимиром Соловьевым очень плохо друг к другу относимся, и я ему руки не подам. То же касается Киселева", – заявил ведущий.

"Кто такой Познер? Если это повышает его самооценку, готов стать психологическим донором. Это не про журналистику. Я не хочу подхлестывать войну каналов", – сказал Киселев РИА Новостям.

Напомним, что конфликт разгорелся после ответа Владимира Соловьева шоумену Ивану Урганту. Журналист "России 1" обвинил коллегу в попытке понравиться скандальному украинскому сайту.

"А никто не знает, Иван Ургант не в "Миротворце"? Вот его отец – точно. Хотя, с другой стороны, я знаю отличный способ, как сделать так, чтобы не попасть в "Миротворец". Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня. Тогда тебя начинают цитировать обвиняемые в педофилии граждане, находящиеся теперь в бегах в Праге, с криками: "Молодец, как ты уел Соловьева!" И все украинские сайты с радостью печатают. Ай, молодец Ургант! Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке с твоим папой и многими достойными людьми. Продолжай шутить!" – отметил Соловьев.

Такова была реакция на шутку, прозвучавшую в передаче "Вечерний Ургант", ведущий которой решил, что название "Соловьиный помет" отлично подойдет для телеканала "Россия 1". Эта ссора расколола общество на два лагеря: одни поддержали Соловьева, другие встали на сторону его оппонента.