На премии ТЭФИ разгорелся скандал

В Москве прошла церемония вручения ежегодной телевизионной премии ТЭФИ. При этом мероприятие не обошлось без скандала с участием зрителей.

В категории "Просветительская программа" награду получила передача Игоря Прокопенко "Военная тайна", которая вот уже почти 20 лет выходит на РЕН ТВ. Однако пользователи Сети усомнились в том, что программа действительно достойна статуэтки.

В частности, многие комментаторы заявили, что передачу нельзя назвать образовательной, так как в ней не всегда можно услышать научные факты. Так, например, один пользователь вспомнил, что в одном из выпусков "Военной тайны" рассказывалось о теории плоской Земли.

Автор программы Игорь Прокопенко поспешил защитить свою программу. По мнению журналиста, никакого противоречия между получением статуэтки и содержанием передачи нет.

"У меня нет задачи, чтобы ряд данных, которые фигурируют в моей программе, признавались официальной наукой по одной простой причине: программа называется "Самые шокирующие гипотезы". Тот, кто хочет знать информацию, которая признается официальной наукой – это к учебнику природоведения за четвертый класс", – заявил он в интервью изданию "Говорит Москва".

#ТЭФИ2017 Краткий отчёт о том, как это было Публикация от Сергей Тугушев (@sergey_tugushev) Окт 3 2017 в 11:59 PDT

Лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма стало шоу "Пусть говорят", некогда бессменный ведущий которого – Андрей Малахов – перешел на работу на телеканал "Россия 1". На сцену вышел генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и заявил о том, что статуэтка должна принадлежать именно Малахову.