Знаменитости спасают больную раком российскую певицу

Актриса Елена Ксенофонтова призвала всех неравнодушных помочь певице Ольге Мукукеновой. Девушка тяжело больна раком.

"Беда. У моей коллеги, Оли Мукукеновой, талантливейшей актрисы и певицы, обнаружили онкологию на поздней стадии, проведена тяжелая операция, теперь в процессе несколько курсов химиотерапии! Оля – герой и боец, Оля – воплощение жизни и сдаваться никто не планирует!" – написала Елена в своем Instagram.

Ее поддержали коллеги по цеху. Грустной историей Ольги поделился артист мюзиклов Дмитрий Ермак. "Уважаемые мои друзья, зрители, подписчики. Я редко обращаюсь с подобными просьбами. У моей коллеги, партнерши по мюзиклу "Русалочка", исполнительницы роли Урсулы Оли Мукукеновой нехорошая болезнь. Операция прошла. Все верим, что все будет хорошо. Но помощь материальная нужна! Впереди курс химиотерапии! Перечислив хотя бы по 100 рублей-мы поможем! Спасибо", – написал он в своем аккаунте в социальной сети.

Диагноз звезде Мукукеновой поставили в начале года. К моменту операции опухоли достигли 23 и 27 сантиметров в диаметре. У Ольги нашли онкологию сразу двух типов: рак матки 1-ой стадии и рак яичников 3-ей. Несмотря на тяжелый недуг, девушка продолжает заниматься творчеством. Так, в своем Instagram она призналась, что начала рисовать и писать музыку.

Публикация от Елена Ксенофонтова (@elena_ksenofontova_official) Окт 20 2017 в 3:42 PDT

23 октября звезды устроили благотворительный концерт, посвященный Ольге. Все вырученные от продажи билетов пойдут на лечение девушки. В мероприятии приняли участие певец Андрей Гризли и битбоксер Вахтанг, Анжелика Фролова и группа A-MERIKA, музыкальный коллектив BackStage GirlsBand, первый официальный российский АББА-трибьют "Супер-Трупер" и многочисленные звезды мюзиклов, коллеги больной раком девушки. Цена билета на благотворительный концерт составила 800 рублей.

Публикация от Ольга Мукукенова (@olgamukukenova) Окт 20 2017 в 8:13 PDT