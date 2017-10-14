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Культура

Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука

Федор Бондарчук (справа). Кадр из сериала "Спящие"
На Первом канале стартовал новый сериал "Спящие". Зрители, посмотрев первые серии, накинулись с критикой на создателей ленты.
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Больше всего досталось режиссеру Юрию Быкову. Он уже объявил, что уходит из кино. По словам кинодеятеля, как только завершатся съемки картины "Завод", он возьмет "достаточно длительную паузу" в карьере.

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"Чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить", – объяснил свое решение режиссер.

В свою очередь продюсер "Спящих" Федор Бондарчук философски отнесся к критике. По его словам, это не "огульная реакция", а подробные посты с обсуждением и объяснением своей позиции.

Бондарчук признался, что давно не видел такого количества комментариев, причем не только хвалебных, но даже и оскорбительных. В подобной поляризации мнений продюсер не видит ничего плохого и даже рад, что народ взволновал сериал.

Кадр из сериала "Спящие"

По словам Бондарчука, он был к этому готов. "А вот режиссер Быков переживает", – заявил в эфире РБК кинодеятель.

В сериале рассказывается о стремлении ЦРУ расшатать обстановку в России перед Майданом на Украине. Все проворачивается при помощи сети "спящих" агентов, с которой борется ФСБ. Бондарчук описал жанр "Спящих" как "общественно-политический триллер".

14 октября 2017, 14:28

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