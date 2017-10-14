Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука

На Первом канале стартовал новый сериал "Спящие". Зрители, посмотрев первые серии, накинулись с критикой на создателей ленты.

Больше всего досталось режиссеру Юрию Быкову. Он уже объявил, что уходит из кино. По словам кинодеятеля, как только завершатся съемки картины "Завод", он возьмет "достаточно длительную паузу" в карьере.

"Чтобы не раздражать собой окружающий мир и тем более не сбивать с толку людей, которые действительно хотят верить в то, что что-то возможно изменить", – объяснил свое решение режиссер.

В свою очередь продюсер "Спящих" Федор Бондарчук философски отнесся к критике. По его словам, это не "огульная реакция", а подробные посты с обсуждением и объяснением своей позиции.

Бондарчук признался, что давно не видел такого количества комментариев, причем не только хвалебных, но даже и оскорбительных. В подобной поляризации мнений продюсер не видит ничего плохого и даже рад, что народ взволновал сериал.

По словам Бондарчука, он был к этому готов. "А вот режиссер Быков переживает", – заявил в эфире РБК кинодеятель.

В сериале рассказывается о стремлении ЦРУ расшатать обстановку в России перед Майданом на Украине. Все проворачивается при помощи сети "спящих" агентов, с которой борется ФСБ. Бондарчук описал жанр "Спящих" как "общественно-политический триллер".

