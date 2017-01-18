Почему Джек Николсон уходит на пенсию

Почему легенда Голливуда вот уже несколько лет не принимает участия в новых проектах? Друг известного актера поразил всех неожиданной новостью, заявив, что Джек Николсон уже "фактически ушел на пенсию".

Об этом Питер Форд рассказал в интервью британскому изданию The Sun. Он отметил, что Николсон уже достаточно поработал и "обеспечил себя финансово", однако признался, что точные причины ухода актера из миро кино ему неизвестны.

"Думаю, что Джек с удовольствием бы принял предложение об участии в съемках, если бы ему предложили действительно интересную роль" – добавил Форд. Неужели за более чем шесть лет Николсон не получил ни одного достойного предложения от режиссеров?

В последний раз Николсон появился на экране в комедии Джеймса Брукса "Как знать", где сыграл одну из главных ролей. После этого актер действительно больше не сотрудничал ни с одним режиссером. И это несмотря на многочисленные предложения.

Он начал свою карьеру еще в 1958 году и на сегодняшний день является одним из самых популярных актеров мира. В его копилке сразу три премии "Оскар" – за роли в картинах "Пролетая над гнездом кукушки", "Язык нежности" и, конечно же, "Лучше не бывает". Всего Николсон был номинирован на "Оскар" 12 раз. Именно он – самый номинированный актер за всю историю американской киноакадемии.

Режиссеры фильмов с его участием не раз признавались: во время съемок Николсону редко кто делал замечания или же давал какие-либо указания. Актер сам прекрасно импровизировал в процессе работы. Его неподражаемая мимика, очарование и харизма делали свое дело: практически все фильмы с участием звезды пользовались бешеным успехом в прокате.

Чем в настоящее время занимается 79-летний Николсон, доподлинно неизвестно. В 2014 году он публично заявлял, что возвращается в кино "после четырех лет отдыха" и даже намеревался принять участие в съемках комедии о магнате Говарде Хьюзе, но в последний момент то ли режиссер киноленты, то ли сам Джек передумал.

Быть может, актер действительно не намерен возвращаться в работу? Так, на 23 международном московском кинофестивале, прошедшем 4 года назад, Николсон принял участие в пресс-конференции, на которой заявил журналистам: на данном этапе жизни он наслаждается собой. И только собой.