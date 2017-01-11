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Странные привычки выдающихся людей
Dni.Ru рассказывают о чудачествах выдающихся людей.
Этот странный Дали
Испанский живописец Сальвадор Дали, пожалуй, является символом сумасбродной и эксцентричной творческой натуры. Яркий образ включал в себя причудливые одежды и фирменные торчащие усы. Ну и куда же без невероятных выходок!
Однажды, собираясь прочитать лекцию в одном из городов США, он явился слушателям в подводном костюме с водолазным шлемом. Метр пояснил, что в таком виде ему будет легче нырнуть в глубины своего бессознательного и рассказать о них собравшимся.
Изобразив свою музу Галу с бараньими отбивными на плечах, Дали сообщил публике, что он очень любит Галу и бараньи отбивные, а потому находит это весьма гармоничным сочетанием. Собираясь поспать в обед, Дали зажимал в руке большой ключ, а на полу оставлял медный таз. Как только художник засыпал, ключ падал и грохотом будил его. Маэстро отмечал, что секундный сон очень бодрит.
Психоаналитик для Зигмунда
Отец психоанализа Зигмунд Фрейд имел целый ряд бзиков, из-за которых ему самому следовало бы обратиться к специалисту. Например, ему было трудно смотреть людям в глаза, пациентам в частности.
Есть версия, что именно так рядом с креслом психоаналитика появилась кушетка – во избежание зрительного контакта. Фрейд остерегался сочетаний чисел 6 и 2. Предпочитал оставаться дома 6 февраля и не селился в гостиницах, где было больше 61 номера. Кроме того, он боялся оружия, папоротников и не любил музыку.
Теория носочной относительности
Носки очень быстро протираются до дыр, что не нравилось несравненному Эйнштейну. И он просто перестал их носить. На официальные мероприятия ученый приходил в высоких ботинках, чтобы отсутствие этого элемента одежды не бросалось в глаза.
В детстве у Альберта была задержка в развитии: только к семи годам он начал говорить на уровне сверстников, а до этого использовал ограниченный набор несложных фраз. В школе, а позже в Цюрихском политехникуме, учился он абсолютно посредственно, но это не помешало ему стать великим ученым. Эйнштейн решал сложные задачи при помощи игры на скрипке, не любил фантастическую литературу и местоимение "мы". А его второй женой стала двоюродная сестра.
Ice Bucket Challenge от Бетховена
Людвиг ван Бетховен был очень талантливым и очень своеобразным человеком. Готовясь к творческому процессу, он выливал на голову ведро холодной воды, что выбивало из сознания все постороннее и заставляло мозг работать в полную силу.
А вот бритье Бетховен считал лишающим вдохновения процессом, поэтому перед работай этого не делал. Слуг он утомлял тем, что везде устраивал творческий беспорядок, а кофе требовал заваривать из 64 зерен и никак иначе.
"Гнилой" Шиллер
Говорят, великий немецкий поэт и философ Фридрих Шиллер знал толк в изысканных "заморочках". Творец работал, набивая ящик письменного стола (внимание!) гнилыми яблоками. Об этой странности стало известно благодаря его другу, другому гениальному немцу Иоганну Гете.
Однажды Гете пришел к Шиллеру, но не застал его дома. Жена поэта предложила подождать в кабинете. Гете остался ждать, но вскоре почувствовал тошноту и неприятный запах. В ящике рабочего стола оказалась куча подгнивших яблок, источавших весьма специфический аромат. Гете позвал слуг, чтобы они навели порядок, но те заверили, что "все под контролем". Позже объявился и Шиллер, который подтвердил, что этот запах нужен ему для работы.
***
Список причуд знаменитостей бесконечен. Например, Льву Толстому были необходимы активные движения, будь то прогулка или рубка дров – без этого его самочувствие и настроение ухудшались. Изобретатель Томас Эдисон постоянно засыпал в самых невероятных местах, да так, что не добудишься. Наполеон пылал страстью к горячим ваннам и мог принимать их несколько раз в день. Писатель Чарльз Диккенс любил посещать морги, а приходящие при этом чувства описывал как "притягательность отвратительного". Оноре де Бальзак был истинным кофеманом и выпивал не меньше пяти чашек перед тем, как приступить к работе.
Физик Лев Ландау часто говорил зарифмованными присказками, которые придумывал на ходу. Иоганн
Штраус сочинял музыку, перемещаясь по своему жилищу, где заранее были разложены перья и бумага. Болезненная в детстве актриса Сара Бернар
была одержима тематикой смерти и фотографировалась в гробу.
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и бодрствования, ложась спать в 18:00 и просыпаясь в 02:00. Впрочем, как
показало время, странности не помешали всем этим людям совершить великие дела.
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