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Главные события Москвы с 16 по 22 декабря

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Уик-энд и последующая рабочая неделя пройдут под знаком кинематографа. На экраны выйдет новая часть "Звездных войн" и российская лента "Городские птички", состоится выставка, посвященная великолепному Андрею Тарковскому, а на ВДНХ пройдут танцевальные мастер-классы на льду по мотивам культовых отечественных фильмов. Dni.Ru рассказывают о самых интересных столичных событиях ближайших семи дней.
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16 декабря, пятница

С 16 декабря по 22 января в Центре фотографии имени братьев Люмьер состоится выставка "По следам "Жертвоприношения". Посвящение Андрею Тарковскому". На мероприятии покажут фотографии и интервью, сделанные летом этого года на острове Готланд в Швеции, где более трех десятков лет назад был снят последний фильм именитого режиссера: "Жертвоприношение". Также состоятся кинопоказы, лекции и творческие встречи. 18 декабря в 18:00 в рамках выставки пройдет лекция киноведа Дмитрия Салынского "Готланд, точка на кинокарте. Ингмар Бергман и Андрей Тарковский", рассказывающая о пересечениях в творчестве двух великих современников.

На экраны выходит ироничная мелодрама о трех подругах "Городские птички". "Во-первых, это кино о самом важном, о поиске любви, об искренности чувств, – рассказала режиссер Юлия Белая. – Во-вторых, это фильм про молодежь – такой, которого, на мой взгляд, не хватало отечественному кинематографу. Мы работали с молодыми российскими актерами, и иногда им даже не нужно было играть, чтобы попадать в роли. Ну и, в-третьих, кино вышло очень современным и свежим, так что в некотором смысле это такая проверка на юность души". В главных ролях – звезды Гоголь-центра". Фильм – призер 4-го Национального кинофестиваля дебютов "Движение" в программе полнометражного кино.

Фото: пресс-служба "Christmas Балет-гала"

На сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет рождественский гала-концерт звезд мирового балета "Christmas балет-гала" под руководством народного артиста России Андриса Лиепы. Проект появился в прошлом году, и теперь решено сделать его традиционным рождественским праздником балета, когда на одной сцене встречаются исполнители мирового уровня. В этом году выступят: Иван Васильев, Мария Виноградова, Бруклин Мак, Евгения Образцова, Кристина Кретова и многие другие.

В Гостином дворе пройдет крупнейшая в мире выставка кукол – "Искусство куклы". Более 1000 мастеров из 26 стран примут в ней участие, представив десятки тысяч экспонатов. Здесь будут куклы теневого театра Востока и "кукольные гламуры", "промышленные" куклы советского периода и традиционные – народов мира, куклы механические и интерьерные, театральные и мультипликационные, а так же антикварные куклы из частных коллекций.

ВVegas City Hall выступят Александр Ф. Скляр и "Тромбон-шоу" Максима Пиганова. Будет исполнена программа песен Леонида Утесова "Спасибо, сердце!". "Хотя Леонид Осипович и пел вещи, написанные другими авторами, он был уникальным артистом со своей вселенной, – объясняют музыканты свой выбор. – Многие инструменталисты мечтали играть в его оркестре, и многие композиторы мечтали, чтобы их песню исполнил именно он: попасть в репертуар к Утесову в зрелый период его творчества означало сделать песню хитом". Самобытный голос Александра Ф. Скляра и тромбоны Максима Пиганова перенесут зрителей в эпоху советского джаза и городского романса 30-50 годов ХХ века.

17 декабря, суббота

В Экспоцентре состоится фестиваль для поклонников компьютерных игр WG FEST. Мероприятие соберет все детища компании под одной крышей – от суперпопулярных "Танков", "Кораблей" и "Самолетов" до совершенно новых проектов. Гостей ждут игровые зоны, общение с разработчиками, презентации, а также выступления артистов: Елки, "Касты" и "Би-2". Главная особенность WG Fest – семейный формат. Ожидается обилие вкусной еды, детская зона, пин-ап, новогодние и романтичные фотозоны, квесты и Instagram-конкурсы.

Фото: vk.com/wgevents

Детский музыкальный театр имени Наталии Сац покажет оперу-сказку "Морозко". Премьера оперы Михаила Красева "Морозко" прошла на сцене Московского театра эстрады в далеком 1961 году. Это было рождение первого в мире профессионального театра оперы, балета и симфонической музыки для детей. В ноябре 2015-го Театр Наталии Сац вновь показал зрителям  эту оперу: постановка, артисты и зрители другие, но это тот же детский музыкальный театр, куда каждый день бегут сотни юных зрителей, чтобы увидеть чудо.

В СК "Олимпийский" состоится второй Новогодний корпоратив Стаса Михайлова. Поклонники творчества смогут услышать любимые хиты и совершенно новые песни, которые только готовятся к появлению в радиоэфире. Те, кто купят VIP-билет, смогут попасть после концерта на закрытую вечеринку в формате фуршета, где будет присутствовать сам Стас.

18 декабря, воскресенье

Кремлевский дворец представит зрителям новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Прозвучат "Весенние голоса", "Императорский вальс", "На прекрасном голубом Дунае" и всемирно известный вальс "Сказки Венского леса". Завершит вечер "Марш Радецкого": по традиции дирижер обращается к залу лицом и руководит аплодисментами зрителей, которые таким образом отбивают такт.

Фото: kremlinpalace.org

В клубе Yotaspace грянет традиционный предновогодний концерт культовой российской рок-группы "Алиса". Гарантирован океан энергетики, адреналина и глубоких смыслов. Константин Кинчев неоднократно говорил: "В первой части концерта мы показываем против чего боремся, а в заключительной – как мы это делаем". На выступлении будут исполнены песни из недавно вышедшего альбома "Эксцесс".

В клубе Stadium выступит Нино Катамадзе & Insight с концертной программой The Side of the Sun. Слушатели смогут насладиться органичным сочетанием джаза, экспериментальной и народной музыки и психоделии. Прозвучат хиты с "цветных" пластинок White, Black, Blue, Red, Green, а также новой – Yellow.

19 декабря, понедельник

В театральном центре "На Страстном" состоится премьера спектакля "Мать" по первой редакции пьесы Максима Горького "Васса Железнова". Постановка создана студентом режиссерского факультета Дмитрием Акришем и получила высокую оценку кафедры. Она отличается неожиданными и даже вызывающими режиссерскими решениями, которые при этом раскрывают трагизм и неоднозначность смыслов пьесы. Дмитрий Акриш рассказывает о темах, затронутых в его работе: "Достойны ли мы исполнения наших мечтаний? Имеем ли мы право на счастье? Может быть, счастье – это миф, и его не существует? Одиночество превращает нас в зверей. Жажда достойной жизни превращает нас в хищников. А чье мясо самое вкусное? Родных и близких".

ВCrocus City Hall состоится последний, прощальный концерт группы "Смысловые галлюцинации", которому дали название "Уходим в вечность…". В конце 2015 года фронтмен коллектива Сергей Бобунец заявил, что в 2016-м группа даст последний в своей истории тур по стране. Музыканты прекрасно понимают, насколько важно преданным фанатам услышать любимые песни вживую. Поэтому в сет-листе будут избранные хиты всего периода творчества, который составляет внушительные 26 лет.

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky

20 декабря, вторник

В Театре имени А.С. Пушкина покажут спектакль "Женитьба Фигаро", главную роль в котором исполняет популярный поп-певец Сергей Лазарев. Создатели говорят, что во времена эпатажных провокационных экспериментов на сцене они пошли против течения и поставили классику. Несмотря на то что с момента написания пьесы прошло очень много времени, эта комедия по-прежнему актуальна.

21 декабря, среда

ВCrocus City Hall состоится традиционный ежегодный "неГолубой огонек", где зрителей будут ждать уникальные дуэты и необычное исполнение хитов. В концерте примут участие Григорий Лепс, Валерия и Кристина Орбакайте, Ани Лорак и EMIN, Николай Басков и его жена Софи, Елена Ваенга и Лайма Вайкуле, Витас и Таисия Повалий, Стас Михайлов и Джиган, "А-студио" и Сосо Павлиашвили, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Валерий Меладзе, Юрий Антонов, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Алсу, Игорь Николаев и многие другие.

22 декабря, четверг

На сцене Кремлевского дворца состоится концерт народного артиста России Олега Погудина. Его выступления отличают выверенный репертуар, серьезный подход к творчеству и стремление к эстетическим идеалам XIX века. Погудин сочетает самые разные жанры: романсы, авторскую и эстрадную песни и так далее. При этом он неизменно служит высокому искусству. В честь дня рождения артист приготовил специальную программу.

На киноэкраны выходит фильм "Изгой-один: Звездные войны. Истории". Очередная картина о культовой вселенной. Поклонники неоднозначно воспринимают новые киноленты, но ясно одно – создателям они приносят деньги, а значит, новые части будут выпускаться. По сюжету Сопротивление отправляет специальный отряд, чтобы он украл чертежи смертоносного оружия Империи. Возглавляет бойцов бесстрашная Джин Эрсо, у которой в этой истории личные счеты. 

Группа " Ундервуд" отметит свой 21 день рождения большим концертом в Москве в клубе Stereo Hall. На праздничном концерте прозвучат избранные хиты за 21 год творчества. "Посреди концертных графиков, разъездов и прочих радостных дел, хочется хорошего, размеренного и большого праздника. С расстановкой, кульминацией и послевкусием. К данному событию мы относимся с особым вниманием и подготовкой. Кроме того, есть один маленький секрет. Мы научились использовать предновогоднее настроение именно когда оно только зарождается у граждан", – рассказал Дням.Ру  солист группы Максим Кучеренко.

Автор: Анна Савченко16 декабря 2016, 12:10

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