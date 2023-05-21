Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже давно составила список самых удачных детских произведений. Список книг небольшой, их пять.

Главная красавица королевской семьи Британии совмещает уйму деловых и семейных обязанностей с чтением качественной литературы. Для себя Кейт Миддлтон чаще выбирает английскую классику, но не забывает любимые книги детства, которые запали в самое сердце.

"Сова, которая боялась темноты", автор — Джилл Томлинсон; "Стиг со свалки", автор — Клайв Кинг; "Паутина Шарлотты", автор — Элвин Брукс Уайт; "Кэти Мораг", автор — Майри Хеддервик; "Мои чувства", автор — Либби Вальден.

Эта подборка увлекательных книг, по мнению Кейт Миддлтон, прекрасно подходит для детского досуга. Сюжет и идея каждой несут не только развлекают ребенка. Они способствуют формированию правильных поступков и положительных качеств личности.

Кейт Миддлтон — счастливая мама троих детей. Вместе с принцем Уильямом она воспитывает двоих сыновей и дочь. Как мудрый родитель, принцесса Уэльская прививает наследникам достойное королевское воспитание, в том числе через книги.

Напомним, с детства Кейт Миддлтон мечтала стать искусствоведом, а в 2005 году окончила бакалавриат по специальности "история искусств". Так что лучшие книги для маленьких девочек и мальчиков, которые она выделила, подобраны не только с материнской точки зрения, а еще и эстетической.