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Суббота 20 мая

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Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон

Лучшие детские книги по рекомендации Кейт Миддлтон
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон уже давно составила список самых удачных детских произведений. Список книг небольшой, их пять.

Главная красавица королевской семьи Британии совмещает уйму деловых и семейных обязанностей с чтением качественной литературы. Для себя Кейт Миддлтон чаще выбирает английскую классику, но не забывает любимые книги детства, которые запали в самое сердце.

  1. "Сова, которая боялась темноты", автор — Джилл Томлинсон;
  2. "Стиг со свалки", автор — Клайв Кинг;
  3. "Паутина Шарлотты", автор — Элвин Брукс Уайт;
  4. "Кэти Мораг", автор — Майри Хеддервик;
  5. "Мои чувства", автор — Либби Вальден.

Эта подборка увлекательных книг, по мнению Кейт Миддлтон, прекрасно подходит для детского досуга. Сюжет и идея каждой несут не только развлекают ребенка. Они способствуют формированию правильных поступков и положительных качеств личности.

Кейт Миддлтон — счастливая мама троих детей. Вместе с принцем Уильямом она воспитывает двоих сыновей и дочь. Как мудрый родитель, принцесса Уэльская прививает наследникам достойное королевское воспитание, в том числе через книги.

Напомним, с детства Кейт Миддлтон мечтала стать искусствоведом, а в 2005 году окончила бакалавриат по специальности "история искусств". Так что лучшие книги для маленьких девочек и мальчиков, которые она выделила, подобраны не только с материнской точки зрения, а еще и эстетической.

21 мая 2023, 00:04
Кейт Миддлтон и дети. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
The Queen’s Reading Room✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон очаровала публику на цветочной выставке

На выставке отметилась королева Елизавета II.
Герцогиня Кэтрин выглядела очень нежно в зеленом платье.
Гладиолусы.
Различные сорта картофеля.
Георгины.
Мало кто знает, что лук может очень красиво цвести.
Люпины.
Такие разные кактусы.
Лилии имеют множество сортов и расцветок.
Принцесса Беатрис.
Руперт Мердок и Джерри Холл.
Кейт Миддлтон призналась, что обожает белые розы.

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