Книги часто становятся культовыми без поддержки крупных издательств.

Сделай сам: 5 лучших романов независимых авторов

Хотите открыть для себя новых писателей и познакомиться с «неофициальной» современной литературой вне премий и рейтингов? Мы рекомендуем обратить внимание на digital-авторов, ставших знаменитыми после публикации своих романов в разделе «Самиздат» на крупнейшем книжном сервисе в России и странах СНГ Литрес. В этом материале — 5 захватывающих книг, которые получили самые высокие оценки от обычных читателей.





Anne Dar — талантливый автор из России, которая скрывает свою личность. Ее романы можно назвать анонимными, и это только подогревает интерес к творчеству писательницы. «Родная кровь» — психологический триллер о жажде возмездия. Действие разворачивается в маленьком северном городке Роар на берегу Атлантического океана — все идет своим чередом, провинциальная жизнь среди лесов и туманов развивается тихо и размеренно. Однако вот уже 30 лет в Роаре орудует маньяк по прозвищу Больничный стрелок, который жестоко убил уже 5 человек. Каждый раз ему удается уйти от наказания — Стрелок не оставляет следов и тщательно продумывает каждое преступление. Однажды родственники погибших решают объединиться и отомстить маньяку за смерть своих близких. Все персонажи очень разные и им сложно найти общий язык, но отчаяние и общий враг объединяют этих людей. Хитросплетения сюжета и психологические особенности героев настолько захватывают, что книгу можно прочитать запоем за один день. Бонусом — прекрасный образный язык автора, который отмечают в своих отзывах многие пользователи Литрес.

Качественное городское фэнтези, которое понравится фанатам романов в духе «Ночного дозора». Раньше Андрей Васильев работал в финансовой сфере и уже в зрелом возрасте открыл в себе литературные способности. Он опубликовал уже три книги, и мы рекомендуем начать знакомство с творчеством автора именно с романа «Чужая сила». Обычный банковский клерк Александр Смолин живет в весьма унылом режиме «работа-дом» — один его день похож на другой, ничего интересного не происходит. Но однажды Смолин случайно помогает дедушке, который оказывается ведьмаком. Обстоятельства складываются так, что старичок все же умирает, но в качестве благодарности решает передать парню свои магические силы. Так Смолин попадает в теневой мир удивительных существ, которые обитают среди нас. Здорово, что писатель обращается именно к русскому фольклору — никаких вампиров, только знакомые с детства ведьмы, домовые и лешие! Все они борются за власть и влияние, и не спешат принимать новичка в свою компанию. И все же главный герой находит в себе силы отказаться от прежней рутины и адаптироваться к новым условиям.

Мир после апокалипсиса: на Землю рухнули осколки Черной Луны, нарушилась вся экосистема планеты, высохли моря, изменился ландшафт. Выжившие люди вынуждены постоянно бороться с жуткими тварями, которые появились на планете в результате катастрофы. На войне все средства хороши — моральные принципы и нормы поведения остались в далеком прошлом, царит полное беззаконие и бесправие. Главный герой — даже не человек, а некий дух. Он чудом спасся после конца света, однако не помнит даже своего имени. Зато у него появился удивительный дар Инкарнатора — он может вселяться в тела погибших людей, чтобы таким образом бороться со злом. «Стеллар. Инкарнатор» — динамичный экшн, который придется по вкусу любителям боевиков и научной фантастики.

Под псевдонимом Кристиан Роберт Винд мистические произведения публикует российская писательница, которая не раскрывает своего настоящего имени. Она создала популярную в Рунете серию психологических триллеров «Мрачная вселенная Фрэнка Миллера» с умным и харизматичным центральным персонажем. Фрэнк Миллер — опытный и уважаемый коллегами детектив, который приезжает в захолустный городок Норт Ривер. Атмосфера тут, как в «Твин Пиксе» — тихо, неуютно и кажется, будто каждый из жителей что-то скрывает. Местные полицейские не понимают, почему Фрэнка прислали в Норт Ривер, а он лишь расплывчато намекает на возможность предотвратить какую-то страшную трагедию. И вскоре нечто странное действительно случается: обнаружен труп зверски убитой коровы. Тело животного настолько изуродовано, что полиция решает отправить его на экспертизу. И тут выясняется самое страшное… Параллельно развивается другая сюжетная линия: в Норт Ривере при загадочных обстоятельствах пропадают подростки. Фрэнку Миллеру предстоит узнать, как эти исчезновения связаны с убийством коровы. Роман понравится любителям мистики и замысловатых детективных сюжетов — тот случай, когда под подозрением оказывается каждый персонаж!

Если вам хочется почитать захватывающий роман, в котором есть погони, приключения, стрельба и в то же время гнетущая атмосфера российской провинции, то обратите внимание на «Пресс-тур» Андрея Полякова. Сюжет разворачивается в недалеком будущем — пиарщик из Москвы Павел организовывает пресс-тур на Крайний Север для блогеров и журналистов. Их цель — увидеть своими глазами станцую добычи и переработки ценного источника энергии, который заменил газ и нефть. Почти сразу до мелочей спланированная поездка превращается в настоящий кошмар — на объекте начинается эпидемия, гибнут люди, и никто толком не понимает, что происходит. Кажется, что все неслучайно — некоторые влиятельные люди явно пытаются нажиться на этой ситуации. В атмосфере нарастающей паники каждый из участников пресс-тура начинает проявлять самые темные черты своего характера. Павел старается спасти себя и своих подопечных, сохранив рассудок и человечность. Но возможно ли это? Узнаем в финале книги…

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